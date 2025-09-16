| news | veranstalter» destination
Prima Reisen präsentiert Winterprogramm für Island
Prima Reisen bietet vier Island-Rundreisen für die Wintermonate – mit Fokus auf Natur, Ursprünglichkeit und Polarlichter.
Das Islandprogramm von Prima Reisen richtet sich an Naturbegeisterte, die die Destination in seiner rauen Jahreszeit erleben möchten. Die Rundreisen führen zu geologischen Highlights wie brodelnden Geothermalfeldern, mächtigen Gletschern und schwarzsandigen Stränden. Dank geringer Bevölkerungsdichte und abgeschiedener Lage bleibt Islands Natur weitgehend unberührt – eine ideale Kulisse für authentische Reiseerlebnisse.
Vier Winterreisen – kompakt und vielseitig
Nordlichter & heiße Quellen (Busreise) Diese Reise führt u.a. in den Borgarfjord mit Europas ergiebigsten Heißwasserquellen, ins Lava- und Geothermalgebiet rund um den Myvatn-See sowie zum Myvatn Naturbad (bis 40° warm). Weitere Stationen: Lavawasserfälle, Geysire und der Goldene Kreis mit geothermischen Gewächshäusern und schwarzen Stränden.
Island Süd-West (Mietwagenreise) Direkt nach Ankunft geht es mit dem Mietwagen zum Thingvellir-Nationalpark, wo das Auseinanderdriften der Kontinentalplatten sichtbar wird. Geysire, die Blaue Lagune und der Gletschervulkan Snæfellsjökull stehen ebenso auf dem Programm wie schwarze Strände und tosende Wasserfälle.
Island Nord-West (Mietwagenreise) Diese Route führt in weniger bekannte, aber landschaftlich eindrucksvolle Regionen. Highlights sind die Kolufossar-Wasserfälle, der „Wasserfall der Götter“, Walbeobachtung, ein Heringsmuseum und klare Sicht auf Polarlichter bei guter Witterung.
Rund um Island (Mietwagenreise, 11 Tage) Die längste Tour kombiniert alle Höhepunkte entlang der Ringstraße: Thingvellir-Nationalpark, Europas größter Gletscher Vatnajökull, die Gletscherlagune Jökulsarlon, aktive Vulkangebiete im Osten, der Norden mit dem „Wasserfall der Götter“ und der Westen mit beeindruckenden Lavaformationen.
Weitere Information zum Islandprogramm unter: www.prima-reisen.com (red)
