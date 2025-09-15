Hahnair: Gewinnspiel und TikTok-Start zum Hahnair Day 2025

Anlässlich des Hahnair Day 2025 richtet sich der Ticketing-Spezialist erneut mit einer besonderen Aktion an seine ReisebüropartnerInnen. ReisebüromitarbeiterInnen weltweit können auf www.hahnair.com am virtuellen Gewinnspiel teilnehmen. Ziel ist es, beim Online-Spielautomaten den Code HR-169 zu erzielen – in Anlehnung an Hahnairs Billing Code.

Fünf Reisebüros gewinnen je 1.000 EUR, um mit ihren Teams eine eigene Feier auszurichten. Parallel dazu veranstalten die Regionalteams von Hahnair persönliche Events auf vier Kontinenten, um gemeinsam mit ausgewählten Partnerbüros auf den Erfolg anzustoßen.

Hahnair jetzt auch auf TikTok

Mit dem Start eines eigenen TikTok-Kanals unter tiktok.com/@hahn_air erweitert Hahnair außerdem seine digitale Präsenz. Die neue Plattform soll Reisebüros künftig exklusive Einblicke in Ticketing-Lösungen, Partner-Updates und Hintergrundinfos bieten – kompakt, direkt und in unterhaltsamer Form.

„Am Hahnair Day geht es um die Menschen, denen wir unseren Erfolg verdanken“, betont Kimberley Long, Vice President Agency Distribution. Mit dem Gewinnspiel, persönlichen Begegnungen und dem neuen Kanal wolle man ReiseberaterInnen weltweit noch stärker einbinden.

Weitere Informationen unter: www.hahnair.com (red)