ATB: Afrika-Roadshow durch Österreich


ATB- Einladung zur Roadshow
Die Austrian Travel Boutique lädt TouristikerInnen im November zu exklusiven Frühstücksmeetings in fünf Städten ein und präsentiert dabei aktuelle Afrika-Produkte, Tools und Verkaufsunterstützung.

Von 10. bis 14. November 2025 macht die ATB Afrika-Roadshow in Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck Station. Im Rahmen eines persönlichen Frühstücksevents informieren die Afrika-SpezialistInnen der Austrian Travel Boutique gemeinsam mit Partnern über neue Produkte, Routen und Beratungstools für den Verkauf von maßgeschneiderten Afrikareisen. Neben fachlichem Input stehen der persönliche Austausch und aktuelle Markttrends im Mittelpunkt.

Inspiration und Beratungshilfe

Teilnehmende erwarten praktische Give-Aways, nützliches Informationsmaterial sowie spezielle Incentives für den Verkauf. Die Events finden jeweils von 09:00 bis 12:00 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind jedoch begrenzt.

Termine im Überblick:
  • Wien: Montag, 10.11.2025 – Parkhotel Schönbrunn
  • Graz: Dienstag, 11.11.2025 – Plaza Inn
  • Linz: Mittwoch, 12.11.2025 – Ibis Styles Linz
  • Salzburg: Donnerstag, 13.11.2025 – Holiday Inn
  • Innsbruck: Freitag, 14.11.2025 – Hotel Congress Innsbruck

Anmeldungen ab sofort unter: www.roadshow.atb.travel (red) 


  atb, afrika, austrian travel boutique, einladung, roadshow, frühstücksevent, agents, reisebüro, termin, kalender, terminkalender

