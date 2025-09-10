tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

reisebüro» schulung

Anex-Gruppe startet Sommer26-Roadshow


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Mit insgesamt 18 Terminen informiert die Anex-Gruppe ab Oktober über Neuigkeiten für den Sommer 2026. In Österreich macht die Roadshow in Wien und Linz Station.

Die Reisemarken der Anex-Gruppe – Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen – gehen von Oktober 2025 bis April 2026 auf eine umfangreiche Roadshow durch Deutschland, Österreich und die Niederlande. Auf dem Programm stehen neue Produkte, Trends und Highlights für die Sommersaison 2026.

Information, Networking & Genuss

In Österreich finden die Veranstaltungen am 2. Dezember in Wien und am 3. Dezember in Linz statt. ReisebüropartnerInnen erhalten dort aktuelle Informationen zu den Destinationen der vier Marken, darunter beliebte Zielgebiete wie die Türkei, Spanien, Griechenland, Ägypten und Fernreiseziele. Ergänzt wird das Programm durch eine begleitende Reisemesse mit AusstellerInnen wie Selectum Hotels & Resorts, Airline-Partnern sowie Tourismusvertretungen – darunter Visit Qatar.

Neben einem kompakten Fachprogramm mit Produktnews und Insiderwissen erwartet die Teilnehmenden ein kulinarischer Ausklang sowie attraktive Gewinnspiele. Ein besonderes Highlight ist die begleitende Themenreihe „Viva Hellas Tour – Zwei Kulturen, ein Sommer“, die allerdings ausschließlich an drei Terminen in Deutschland stattfinden wird. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Beginn ist jeweils um 18:30 Uhr.

Termine in Österreich: 

  • 02.12.2025 – Wien – die Location wird in Kürze bekanntgegeben. 
  • 03.12.2025 – Linz – die Location wird in Kürze bekanntgegeben. 

Anmeldung ab sofort HIER (red)


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



