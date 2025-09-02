airBaltic fliegt ab März 2026 wieder von Wien nach Tallinn

airBaltic nimmt mit 30. März 2026 die Direktverbindung zwischen Wien und Tallinn wieder auf. Lettlands Nationalairline fliegt künftig zweimal pro Woche – jeweils montags und freitags – in die estnische Hauptstadt. Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A220-300.

Die Strecke war bereits von 2015 bis 2020 im Flugplan und wurde während der COVID-19-Pandemie eingestellt. Mit der Wiederaufnahme baut airBaltic ihr Streckennetz ab Wien weiter aus. Neben Riga ist Tallinn nun die zweite Destination im Baltikum, die ab der österreichischen Hauptstadt bedient wird.

Attraktive Flugzeiten für Business und Leisure

Mit der Rückkehr der Verbindung positioniert sich airBaltic weiter als starker Partner am Flughafen Wien. „airBaltic ist als größte Airline der baltischen Staaten ein unerlässlicher Partner für die Anbindung dieser Region. Die Rückkehr der Direktverbindung nach Tallinn ist ein starkes Zeichen für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. Die Flugzeiten sind dabei sowohl für Geschäftsreisende als auch für StädteurlauberInnen gut abgestimmt.

Montag:

Abflug Tallinn: 10:45 Uhr / Ankunft Wien: 12:15 Uhr

Rückflug Wien: 12:55 Uhr / Ankunft Tallinn: 16:15 Uhr

Freitag:

Abflug Tallinn: 07:10 Uhr / Ankunft Wien: 08:40 Uhr

Rückflug Wien: 09:20 Uhr / Ankunft Tallinn: 12:40 Uhr

UNESCO-Weltkulturerbe trifft digitale Vorzeigestadt

Tallinn gilt als eine der dynamischsten Hauptstädte Nordeuropas. Die mittelalterliche Altstadt zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und bietet historisches Flair, enge Gassen und eindrucksvolle Architektur. Gleichzeitig hat sich Tallinn mit einer aktiven Start-up-Szene, digitaler Infrastruktur und hoher Lebensqualität einen Namen gemacht – eine attraktive Mischung für Geschäftsreisen und City-Trips gleichermaßen. (red)