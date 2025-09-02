| news | flug» flughafen
airBaltic fliegt ab März 2026 wieder von Wien nach Tallinn
Ab März 2026 fliegt airBaltic wieder nonstop von Wien in die estnische Hauptstadt. Die Verbindung wurde 2020 pandemiebedingt eingestellt und kehrt nun mit zwei wöchentlichen Flügen zurück.
airBaltic nimmt mit 30. März 2026 die Direktverbindung zwischen Wien und Tallinn wieder auf. Lettlands Nationalairline fliegt künftig zweimal pro Woche – jeweils montags und freitags – in die estnische Hauptstadt. Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A220-300.
Die Strecke war bereits von 2015 bis 2020 im Flugplan und wurde während der COVID-19-Pandemie eingestellt. Mit der Wiederaufnahme baut airBaltic ihr Streckennetz ab Wien weiter aus. Neben Riga ist Tallinn nun die zweite Destination im Baltikum, die ab der österreichischen Hauptstadt bedient wird.
Attraktive Flugzeiten für Business und Leisure
Mit der Rückkehr der Verbindung positioniert sich airBaltic weiter als starker Partner am Flughafen Wien. „airBaltic ist als größte Airline der baltischen Staaten ein unerlässlicher Partner für die Anbindung dieser Region. Die Rückkehr der Direktverbindung nach Tallinn ist ein starkes Zeichen für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. Die Flugzeiten sind dabei sowohl für Geschäftsreisende als auch für StädteurlauberInnen gut abgestimmt.
Montag:
Abflug Tallinn: 10:45 Uhr / Ankunft Wien: 12:15 Uhr
Rückflug Wien: 12:55 Uhr / Ankunft Tallinn: 16:15 Uhr
Freitag:
Abflug Tallinn: 07:10 Uhr / Ankunft Wien: 08:40 Uhr
Rückflug Wien: 09:20 Uhr / Ankunft Tallinn: 12:40 Uhr
UNESCO-Weltkulturerbe trifft digitale Vorzeigestadt
Tallinn gilt als eine der dynamischsten Hauptstädte Nordeuropas. Die mittelalterliche Altstadt zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und bietet historisches Flair, enge Gassen und eindrucksvolle Architektur. Gleichzeitig hat sich Tallinn mit einer aktiven Start-up-Szene, digitaler Infrastruktur und hoher Lebensqualität einen Namen gemacht – eine attraktive Mischung für Geschäftsreisen und City-Trips gleichermaßen. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
