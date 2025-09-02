Sunny Cars: August brachte die günstigsten Preise

So habe Sunny Cars sehr viele Reservierungen für kurzfristige Anmietungen im August und September verzeichnet. Eine Analyse des Mietwagen-Anbieters zeige zwei große Auffälligkeiten: Die tiefsten Preise und den zweitstärksten Buchungsmonat des Jahres, so der Mietwagen-Anbieter.

Awareness-Kampagne zum richtigen Zeitpunkt

Anfang August hatten alle Bundesländer in Österreich und Deutschland schulfrei und auch in der Schweiz blieben die Schultüren in über 80% des Landes geschlossen. Entsprechend machten sich insbesondere viele Familien auf in den Urlaub. „All diejenigen, die ihre Unterkunft schon länger fix hatten, aber ihren Mietwagen erst kurzfristig reservierten, buchten im August“, kommentiert Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Dazu kamen sicher viele, die sich bei den hiesigen Regenfällen in eine sonnigere Destination wünschten und diese Idee in die Tat umsetzten.“

Für die Entscheidung, bei Sunny Cars zu buchen, habe auch eine große Awareness-Kampagne gesorgt. „Wir kennen den Mietwagenmarkt und wissen, wann wir unsere Marke verstärkt sichtbar machen sollten. Unser umfangreiches Inklusive-Paket kommt bei last-minute-Reisenden gut an, da sich niemand Sorgen um böse Überraschungen machen muss“, so Thorsten Lehmann.

Hoher Anteil an last-minute-Buchungen

Daraus hätten sich bei Sunny Cars viele last-minute-Anmietungen im August ergeben, die das gesamte Buchungsaufkommen dominierten. Knapp 60% aller angemieteten Ferienautos seien demnach für den Reisezeitraum August und September bestimmt gewesen. Sunny Cars habe im August die zweithöchste Anzahl an Reservierungen im gesamten Geschäftsjahr (1. November 2024 bis 31. Oktober 2025) verzeichnet. Nur der Frühbuchermonat Jänner hätte die Reservierungsanzahl noch übertroffen, zieht der Anbieter Zwischenbilanz.

Top-Zielgebiete

Folgende Länder verzeichneten im August 2025 die höchste Zahl an neuen Anmietungen:

Spanien Italien ↑ Griechenland ↓ Portugal USA

Durchschnittlich niedrigste Preise

Erstmalig seit Jahresbeginn sei der durchschnittliche Buchungswert im August 2025 bei Sunny Cars mit 397 EUR unter der 400-EUR-Marke. Damit sei der Mietwagen rund 15% günstiger als noch im Juli 2025 und verglichen mit dem Vorjahr fast auf den Euro genau gleich gewesen. In Portugal seien die Mietwagenkosten seit Juli 2025 am deutlichsten gesungen, nämlich um fast ein Viertel. Auch in den weiteren Top-Destinationen zeige die Preisspirale nach unten, jedoch mit 12 bis 14% bei weitem weniger deutlich, so Sunny Cars in der monatlichen Analyse zum Mietwagenmarkt. (red)