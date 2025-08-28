tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | bahn

WESTbahn startet Ticketverkauf für den Fahrplan 2026


WESTbahn
Die WESTbahn hat den Ticketverkauf für Reisen ab dem 14. Dezember 2025 gestartet - inklusive kostenloser Sitzplatzreservierung.

Ab sofort können WESTbahn-Tickets für Reisen im Zeitraum Dezember 2025 bis März 2026 gebucht werden. Damit will die private Bahngesellschaft insbesondere jenen KundInnen Planungssicherheit bieten, die bereits jetzt ihre Winter- und Semesterferien planen.

Frühzeitig planen, günstiger reisen

Buchbar sind Fahrten zwischen Wien Westbahnhof und Zielen wie Innsbruck, Bregenz, Lindau am Bodensee, St. Johann im Pongau sowie München und Stuttgart. Mit dem WESTsuperpreis können FrühbucherInnen dabei besonders günstige Tarife nutzen, unter anderem:

  • Wien – Salzburg ab13,99 EUR
  • Salzburg – Stuttgart ab 16,99 EUR
  • Wien – Innsbruck ab 18,99 EUR
  • Wien – Bregenz ab 23,99 EUR
  • Wien – München ab 23,99 EUR
  • Wien – Stuttgart ab 28,99 EUR

Ein kostenloser WESTfixplatz ist bei allen Onlinebuchungen bis 3 Stunden vor Abfahrt inkludiert. Bei Nutzung des Klimaticket Ö ist die Sitzplatzreservierung automatisch gratis.

Neues Angebot auf der Südstrecke

Mit dem neuen Fahrplan nimmt die WESTbahn ab März 2026 erstmals Verbindungen auf der Südstrecke in Betrieb. Die Strecke führt fünfmal täglich von Wien über Graz und Klagenfurt bis Villach und retour. Informationen zu Ticketbuchungen für das neue Angebot sollen zeitnah folgen.

Zusätzlich profitieren InhaberInnen des Klimaticket Ö von ermäßigten Preisen für grenzüberschreitende Reisen:

  • 19,90 EUR nach/von München
  • 39,90 EUR nach/von Stuttgart
  • gratis nach/von Lindau

Reservierungen können kostenlos bis zu 3 Stunden vor Abfahrt umgebucht werden. Stornierungen sind bis einen Tag vor Reiseantritt möglich (ausgenommen WESTsuperpreis).

Weitere Infos & Ticketbuchung unter: wwww.westbahn.at (red)


  westbahn, bahn, ticktverkauf, winterfahrplan, fahrplan 2026, bahnreisen, zug, zugfahrt, zugfahrten, sitzplatzreservierung

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
28 August 2025

16:45
WESTbahn startet Ticketverkauf für den Fahrplan 2026
15:34
Regent Seven Seas: Festtagsreisen bis 2027 buchbar
15:07
Aegean bietet bis zu 50% Rabatt auf internationale Flüge
13:41
Verkaufswettbewerb: AIDA startet Superseptember
12:10
TUI Blue Montafon: Neues PEP-Angebot bis Frühjahr 2026
11:32
DZT Incoming and Brand Summit - Zwischen Kultur und Innovation
11:03
Studiosus: Neuer kultimer mit über 40 Silvesterreisen
10:49
SunExpress bietet neue Menüvielfalt

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.