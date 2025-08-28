| news | bahn
WESTbahn startet Ticketverkauf für den Fahrplan 2026
Die WESTbahn hat den Ticketverkauf für Reisen ab dem 14. Dezember 2025 gestartet - inklusive kostenloser Sitzplatzreservierung.
Ab sofort können WESTbahn-Tickets für Reisen im Zeitraum Dezember 2025 bis März 2026 gebucht werden. Damit will die private Bahngesellschaft insbesondere jenen KundInnen Planungssicherheit bieten, die bereits jetzt ihre Winter- und Semesterferien planen.
Frühzeitig planen, günstiger reisen
Buchbar sind Fahrten zwischen Wien Westbahnhof und Zielen wie Innsbruck, Bregenz, Lindau am Bodensee, St. Johann im Pongau sowie München und Stuttgart. Mit dem WESTsuperpreis können FrühbucherInnen dabei besonders günstige Tarife nutzen, unter anderem:
- Wien – Salzburg ab13,99 EUR
- Salzburg – Stuttgart ab 16,99 EUR
- Wien – Innsbruck ab 18,99 EUR
- Wien – Bregenz ab 23,99 EUR
- Wien – München ab 23,99 EUR
- Wien – Stuttgart ab 28,99 EUR
Ein kostenloser WESTfixplatz ist bei allen Onlinebuchungen bis 3 Stunden vor Abfahrt inkludiert. Bei Nutzung des Klimaticket Ö ist die Sitzplatzreservierung automatisch gratis.
Neues Angebot auf der Südstrecke
Mit dem neuen Fahrplan nimmt die WESTbahn ab März 2026 erstmals Verbindungen auf der Südstrecke in Betrieb. Die Strecke führt fünfmal täglich von Wien über Graz und Klagenfurt bis Villach und retour. Informationen zu Ticketbuchungen für das neue Angebot sollen zeitnah folgen.
Zusätzlich profitieren InhaberInnen des Klimaticket Ö von ermäßigten Preisen für grenzüberschreitende Reisen:
- 19,90 EUR nach/von München
- 39,90 EUR nach/von Stuttgart
- gratis nach/von Lindau
Reservierungen können kostenlos bis zu 3 Stunden vor Abfahrt umgebucht werden. Stornierungen sind bis einen Tag vor Reiseantritt möglich (ausgenommen WESTsuperpreis).
Weitere Infos & Ticketbuchung unter: wwww.westbahn.at (red)
