WESTbahn startet Ticketverkauf für den Fahrplan 2026

Ab sofort können WESTbahn-Tickets für Reisen im Zeitraum Dezember 2025 bis März 2026 gebucht werden. Damit will die private Bahngesellschaft insbesondere jenen KundInnen Planungssicherheit bieten, die bereits jetzt ihre Winter- und Semesterferien planen.

Frühzeitig planen, günstiger reisen

Buchbar sind Fahrten zwischen Wien Westbahnhof und Zielen wie Innsbruck, Bregenz, Lindau am Bodensee, St. Johann im Pongau sowie München und Stuttgart. Mit dem WESTsuperpreis können FrühbucherInnen dabei besonders günstige Tarife nutzen, unter anderem:

Wien – Salzburg ab13,99 EUR

Salzburg – Stuttgart ab 16,99 EUR

Wien – Innsbruck ab 18,99 EUR

Wien – Bregenz ab 23,99 EUR

Wien – München ab 23,99 EUR

Wien – Stuttgart ab 28,99 EUR

Ein kostenloser WESTfixplatz ist bei allen Onlinebuchungen bis 3 Stunden vor Abfahrt inkludiert. Bei Nutzung des Klimaticket Ö ist die Sitzplatzreservierung automatisch gratis.

Neues Angebot auf der Südstrecke

Mit dem neuen Fahrplan nimmt die WESTbahn ab März 2026 erstmals Verbindungen auf der Südstrecke in Betrieb. Die Strecke führt fünfmal täglich von Wien über Graz und Klagenfurt bis Villach und retour. Informationen zu Ticketbuchungen für das neue Angebot sollen zeitnah folgen.

Zusätzlich profitieren InhaberInnen des Klimaticket Ö von ermäßigten Preisen für grenzüberschreitende Reisen:

19,90 EUR nach/von München

39,90 EUR nach/von Stuttgart

gratis nach/von Lindau

Reservierungen können kostenlos bis zu 3 Stunden vor Abfahrt umgebucht werden. Stornierungen sind bis einen Tag vor Reiseantritt möglich (ausgenommen WESTsuperpreis).

Weitere Infos & Ticketbuchung unter: wwww.westbahn.at (red)