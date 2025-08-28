Regent Seven Seas: Festtagsreisen bis 2027 buchbar

Weihnachten, Chanukka und Silvester an Bord der „World’s Most Luxurious Fleet“ feiern - Auf bis zu 12 Routen erleben Gäste winterliche Feiertage an Bord mit exquisiter Kulinarik, festlicher Dekoration, thematischen Veranstaltungen und musikalischer Unterhaltung. Zu den Highlights zählen speziell kreierte Festmenüs für Heiligabend, Weihnachten und Chanukka sowie saisonale Cocktails und Gourmetkaffees. Ergänzt wird das Angebot durch Gottesdienste, Quizabende und Shows im Cabaret-Stil.

Kulinarisch reicht die Bandbreite von Weihnachtsgans über Burrata-Trüffel-Risotto bis zu internationalen Desserts wie Christmas Pudding oder Panettone-Pudding. Zum Jahreswechsel serviert Regent ein exklusives Silvestermenü mit Surf & Turf und Champagner-Erlebnissen.

Kreuzfahrt-Highlights für die Feiertage

Die 12 Festtagskreuzfahrten führen zu Destinationen rund um den Globus – von Australien bis Südamerika, von Afrika bis in die Karibik. Hier ausgewählte Reisen für 2025/26:

„Sojourn to Oz“ (Seven Seas Explorer, Abfahrt: 12.12.2025): 16 Nächte ab Bali über Komodo und die Ostküste Australiens bis Sydney mit Weihnachten in Brisbane.

„South American Splendor“ (Seven Seas Splendor, Abfahrt: 17.12.2025): 11 Nächte ab Rio nach Buenos Aires mit Stopps in Uruguay, Brasilien und Argentinien.

„World Holiday Spectacular“ (Seven Seas Voyager, Abfahrt: 19.12.2025): 21 Nächte von Barcelona nach Kapstadt mit Highlights wie Dakar, São Tomé und Walvis Bay.

In der Saison 2026/27 stehen u. a. folgende Reisen zur Wahl:

„Felices Fiestas“ (Seven Seas Prestige, Jungfernfahrt ab 12.12.2026): 14 Nächte von Barcelona nach Miami – inklusive Atlantiküberquerung und Stopps auf Madeira und den Britischen Jungferninseln.

„Masterpieces of Petra“ (Seven Seas Voyager, Abfahrt: 07.12.2026): 21 Nächte von Athen nach Dubai mit Transit durch den Suezkanal und Stopps in Ägypten, Jordanien, Oman und Saudi-Arabien.

„Tropical Sparkle & Holiday Cheer“ (Seven Seas Splendor, Abfahrt: 11.12.2026): 17 Nächte ab/bis Galveston mit Stopps u. a. in Jamaika, Puerto Rico und St. Barts.

Weitere Routen führen nach Australien (ab/bis Sydney), in die Kleine Antillen (ab/bis Miami) sowie von Tampa nach Miami mit Stopps auf Aruba, Bonaire, Curaçao und den Jungferninseln.

Weitere Informationen:

Alle Reisen sind Teil des „Epicurean Perfection“-Erlebnisses von Regent – mit inkludierter Kulinarik, Landausflügen, Getränken und Concierge-Service.

Weitere Informationen unter: www.rssc.com (red)