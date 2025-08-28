tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Aegean bietet bis zu 50% Rabatt auf internationale Flüge


Aegean Airlines
Aegean Airlines lockt mit attraktiven Angeboten für Reisen nach und von Griechenland. Buchbar bis 3. September 2025 für Flüge zwischen 15. September 2025 und 31. März 2026.

Aktion für Herbst- und Winterbuchungen: Im Rahmen der aktuellen Rabattaktion profitieren KundInnen von gestaffelten Preisnachlässen auf Economy-Class-Tickets:

  • 15.09. bis 09.11.2025: – 20% auf den Light-Tarif / – 25% auf Flex-, Family- und ComfortFlex-Tarife
  • 10.11. bis 14.12.2025: – 30% auf alle Economy-Class-Tarife
  • 15.12.2025 bis 11.01.2026: – 20% auf alle Economy-Class-Tarife
  • 12.01. bis 19.02.2026: – 50% auf alle Economy-Class-Tarife
  • 20.02. bis 31.03.2026: – 30% auf den Light-Tarif / – 35% auf Flex-, Family- und ComfortFlex-Tarife

Konditionen im Überblick

Das Angebot gilt für alle Direkt- und Anschlussflüge von und nach Griechenland zu sämtlichen internationalen Zielen im Streckennetz von Aegean Airlines und Olympic Air (ausgenommen Codeshare-Flüge). Die Rabatte gelten auf den Nettoflugpreis, Steuern und Gebühren sind nicht inkludiert. Änderungen und Stornierungen sind abhängig von der jeweiligen Tarifklasse möglich. Die Aktion endet am 3. September 2025 um 23:59 Uhr (griechischer Zeit).

Weitere Informationen unter: www.aegeanhub.com (red)


  aegean, aegean airlines, flug, buchungsaktion, flugbuchuhng, rabatt, rabattaktion, griechenland

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



