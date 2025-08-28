Aegean bietet bis zu 50% Rabatt auf internationale Flüge

Aktion für Herbst- und Winterbuchungen: Im Rahmen der aktuellen Rabattaktion profitieren KundInnen von gestaffelten Preisnachlässen auf Economy-Class-Tickets:

15.09. bis 09.11.2025: – 20% auf den Light-Tarif / – 25% auf Flex-, Family- und ComfortFlex-Tarife

10.11. bis 14.12.2025: – 30% auf alle Economy-Class-Tarife

15.12.2025 bis 11.01.2026: – 20% auf alle Economy-Class-Tarife

12.01. bis 19.02.2026: – 50% auf alle Economy-Class-Tarife

20.02. bis 31.03.2026: – 30% auf den Light-Tarif / – 35% auf Flex-, Family- und ComfortFlex-Tarife

Konditionen im Überblick

Das Angebot gilt für alle Direkt- und Anschlussflüge von und nach Griechenland zu sämtlichen internationalen Zielen im Streckennetz von Aegean Airlines und Olympic Air (ausgenommen Codeshare-Flüge). Die Rabatte gelten auf den Nettoflugpreis, Steuern und Gebühren sind nicht inkludiert. Änderungen und Stornierungen sind abhängig von der jeweiligen Tarifklasse möglich. Die Aktion endet am 3. September 2025 um 23:59 Uhr (griechischer Zeit).

Weitere Informationen unter: www.aegeanhub.com (red)