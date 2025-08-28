tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | reisebüro» schiff

Verkaufswettbewerb: AIDA startet Superseptember


AIDAbella
Vom 28. August bis 30. September 2025 zählt bei AIDA jede Buchung – dafür winken wöchentliche Gewinnmöglichkeiten, Zusatzpunkte und exklusive Kabinenverlosungen.

AIDA Cruises startet auch 2025 wieder den Superseptember – einen Verkaufswettbewerb für Reisebüros mit attraktiven Preisen. Im Zeitraum vom 28. August bis 30. September 2025 nimmt jede Einzelplatz-Neubuchung (ausgenommen Gruppen- und Charterreisen) im Abfahrtszeitraum 1. November 2025 bis 30. April 2026 automatisch an der wöchentlichen Verlosung von Gewinnen teil – vorausgesetzt, die Agentur ist angemeldet und tätigt mindestens eine qualifizierte Buchung pro Woche. Besonders lohnenswert: Doppelte Gewinnpunkte gibt es für Reisen in die Karibik, auf die Kanaren sowie für Buchungen mit der AIDAprima.

Kabinenverlosung für AIDAluna-Reise 

Zusätzlich zur wöchentlichen Auslosung verlost AIDA unter allen teilnehmenden Agents 20 Innenkabinen zur Einzelbelegung auf der Sonderreise „Neu verlieben in AIDAluna“ vom 10. bis 15. Dezember 2025. Nach umfassender Modernisierung in Marseille startet die Route ab Palma de Mallorca über Marseille, Palamós und Barcelona zurück nach Palma. Gäste dieser Reise erwartet außerdem ein vielseitiges Entertainmentprogramm, unter anderem mit der Night Live Band featuring Max Mutzke und Komikerin Mirja Boes mit ihrer Band Honkey Donkeys sowie eine erneute symbolische Taufe-Zeremonie mit Franziska Knuppe, die auch 2009 schon offizielle Taufpatin war.

Zusätzliche Punkte für Fachwissen 

Begleitend zum Aktionszeitraum bietet AIDA Cruises eine Reihe an Webinaren, die Vertriebspartner gezielt unterstützen. Die Inhalte reichen von Informationen zur Wintersaison 2025/26 und AIDA Selection bis hin zu praktischen Tipps zu EXPInet und EXPIclub.
Teilnehmende EXPIclub-Mitglieder erhalten für jedes besuchte Webinar im Superseptember 100 zusätzliche Punkte, insgesamt sind bis zu 400 Punkte möglich.

Weitere Informationen unter: www.expinet.de (red)


  aida, aida crusies, buchungswettbewerb, verkaufswettbewerb, agents, reisebüro, schiff, kreuzfahrt, gewinnspiel, superseptember

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
28 August 2025

16:45
WESTbahn startet Ticketverkauf für den Fahrplan 2026
15:34
Regent Seven Seas: Festtagsreisen bis 2027 buchbar
15:07
Aegean bietet bis zu 50% Rabatt auf internationale Flüge
13:41
Verkaufswettbewerb: AIDA startet Superseptember
12:10
TUI Blue Montafon: Neues PEP-Angebot bis Frühjahr 2026
11:32
DZT Incoming and Brand Summit - Zwischen Kultur und Innovation
11:03
Studiosus: Neuer kultimer mit über 40 Silvesterreisen
10:49
SunExpress bietet neue Menüvielfalt

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.