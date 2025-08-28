Verkaufswettbewerb: AIDA startet Superseptember

AIDA Cruises startet auch 2025 wieder den Superseptember – einen Verkaufswettbewerb für Reisebüros mit attraktiven Preisen. Im Zeitraum vom 28. August bis 30. September 2025 nimmt jede Einzelplatz-Neubuchung (ausgenommen Gruppen- und Charterreisen) im Abfahrtszeitraum 1. November 2025 bis 30. April 2026 automatisch an der wöchentlichen Verlosung von Gewinnen teil – vorausgesetzt, die Agentur ist angemeldet und tätigt mindestens eine qualifizierte Buchung pro Woche. Besonders lohnenswert: Doppelte Gewinnpunkte gibt es für Reisen in die Karibik, auf die Kanaren sowie für Buchungen mit der AIDAprima.

Kabinenverlosung für AIDAluna-Reise

Zusätzlich zur wöchentlichen Auslosung verlost AIDA unter allen teilnehmenden Agents 20 Innenkabinen zur Einzelbelegung auf der Sonderreise „Neu verlieben in AIDAluna“ vom 10. bis 15. Dezember 2025. Nach umfassender Modernisierung in Marseille startet die Route ab Palma de Mallorca über Marseille, Palamós und Barcelona zurück nach Palma. Gäste dieser Reise erwartet außerdem ein vielseitiges Entertainmentprogramm, unter anderem mit der Night Live Band featuring Max Mutzke und Komikerin Mirja Boes mit ihrer Band Honkey Donkeys sowie eine erneute symbolische Taufe-Zeremonie mit Franziska Knuppe, die auch 2009 schon offizielle Taufpatin war.

Zusätzliche Punkte für Fachwissen

Begleitend zum Aktionszeitraum bietet AIDA Cruises eine Reihe an Webinaren, die Vertriebspartner gezielt unterstützen. Die Inhalte reichen von Informationen zur Wintersaison 2025/26 und AIDA Selection bis hin zu praktischen Tipps zu EXPInet und EXPIclub.

Teilnehmende EXPIclub-Mitglieder erhalten für jedes besuchte Webinar im Superseptember 100 zusätzliche Punkte, insgesamt sind bis zu 400 Punkte möglich.

Weitere Informationen unter: www.expinet.de (red)