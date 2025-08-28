| news | flug
SunExpress bietet neue Menüvielfalt
Mit einem erweiterten Bordmenü, das westeuropäische Aromen mit türkisch-mediterranen Spezialitäten vereint, unterstreicht die Airline ihre Verbindung zwischen Europa und der Türkei.
SunExpress – ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines – positioniert sich nicht nur als verlässlicher Ferienflieger zwischen Europa und der Türkei, sondern auch als Vermittler zwischen Kulturen. Seit Ende August 2025 setzt die Airline mit einem neuen, vielseitigen Bordmenü ein weiteres Zeichen für diese Verbindung.
Das Angebot wurde gemeinsam mit TURKISH DO & CO, dem Bordverpflegungspartner von SunExpress seit Frühjahr 2024, entwickelt. Basis für die Neuausrichtung war gezieltes Feedback der Fluggäste. Ziel: Eine Auswahl, die internationalen Geschmack trifft und dabei die kulinarische Vielfalt der Zielmärkte widerspiegelt.
Drei-Gänge-Menüs vorab buchbar
Das überarbeitete Menüangebot umfasst sowohl kalte als auch warme Speisen, darunter Chicken Café de Paris, Adana Kebab, vegane Falafel mit Gemüse, aber auch Mezze-Platten, Makkaroni mit Käse oder ein klassisches Kindermenü mit Hühnchen und Pommes. Frühstücksoptionen reichen von Pancakes bis zu herzhaften Omeletts und Börek. Alle Mahlzeiten beinhalten nun standardmäßig eine Vorspeise, ein Dessert sowie ein alkoholfreies Getränk. Die Preise starten bei 9,99 EUR, warme Gerichte sind ab 12,99 EUR erhältlich.
Die Menüs sind bequem direkt bei der Buchung oder bis 36 Stunden vor Abflug über den Bereich „Manage My Booking“ vorreservierbar. VertriebspartnerInnen können wie gewohnt über die B2B-Plattform SunExpert auf das Angebot zugreifen.
Celebration Cake für besondere Anlässe
Ein besonderes Highlight des neuen Sortiments ist der Celebration Cake – ein handgefertigter Kuchen für Geburtstage, Jubiläen oder andere Anlässe. Serviert in einer praktischen Präsentbox mit Tragegriff, eignet er sich ideal als Überraschung an Bord oder zum Mitnehmen nach der Landung. (red)
