Lufthansa & Verdi: Einigung bei Tarifen für City Airlines

Dies schaffe eine stabile Basis für weiteres Wachstum und berücksichtige zugleich die wirtschaftlichen Herausforderungen des sehr wettbewerbsintensiven europäischen Kurzstreckenmarktes, erklärte die Lufthansa. „Die Beschäftigten erhalten innerhalb der nächsten Jahre deutlich mehr Gehalt und auch die Arbeitsbedingungen werden trotz des enormen Wachstumspfades Schritt für Schritt verbessert", sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky. Die 2023 gegründete Lufthansa-Tochter City Airlines soll wie der ebenfalls neue Flugbetrieb Discover deutlich günstiger und mit niedrigeren Personalkosten operieren als die Kernmarke Lufthansa (Classic).

Mehr Gehalt

Man habe Gehaltssteigerungen von 20 bis 35% für das Cockpit- und Kabinenpersonal durchgesetzt, erklärte Verdi. Die Grundgehälter erhöhten sich in insgesamt drei Schritten. Zudem soll es weitere Einkommenszuwächse etwa durch Zulagen geben. Ferner erhalten die Beschäftigten einen zusätzlichen freien Tag pro Monat, zwei zusätzliche Urlaubstage im Jahr, bessere Planbarkeit von Urlaub und Freizeitwünschen und mehr Teilzeitmöglichkeiten, wie Verdi betonte. Am Flughafen München und seit wenigen Wochen auch am Drehkreuz in Frankfurt soll die Fluglinie den europäischen Zubringerverkehr der Lufthansa Airlines federführend übernehmen, hieß es. (APA/red)