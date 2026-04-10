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Lufthansa & Verdi: Einigung bei Tarifen für City Airlines
Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi haben einen ersten Tarifabschluss für das fliegende Personal der Konzerntochter City Airlines erzielt. Man habe sich auf eine Ersttarifierung bei den Flugbegleitern und Piloten mit einer dreijährigen Laufzeit bis Ende März 2029 geeinigt, teilten beide Seiten am Freitag mit.
Dies schaffe eine stabile Basis für weiteres Wachstum und berücksichtige zugleich die wirtschaftlichen Herausforderungen des sehr wettbewerbsintensiven europäischen Kurzstreckenmarktes, erklärte die Lufthansa. „Die Beschäftigten erhalten innerhalb der nächsten Jahre deutlich mehr Gehalt und auch die Arbeitsbedingungen werden trotz des enormen Wachstumspfades Schritt für Schritt verbessert", sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky. Die 2023 gegründete Lufthansa-Tochter City Airlines soll wie der ebenfalls neue Flugbetrieb Discover deutlich günstiger und mit niedrigeren Personalkosten operieren als die Kernmarke Lufthansa (Classic).
Mehr Gehalt
Man habe Gehaltssteigerungen von 20 bis 35% für das Cockpit- und Kabinenpersonal durchgesetzt, erklärte Verdi. Die Grundgehälter erhöhten sich in insgesamt drei Schritten. Zudem soll es weitere Einkommenszuwächse etwa durch Zulagen geben. Ferner erhalten die Beschäftigten einen zusätzlichen freien Tag pro Monat, zwei zusätzliche Urlaubstage im Jahr, bessere Planbarkeit von Urlaub und Freizeitwünschen und mehr Teilzeitmöglichkeiten, wie Verdi betonte. Am Flughafen München und seit wenigen Wochen auch am Drehkreuz in Frankfurt soll die Fluglinie den europäischen Zubringerverkehr der Lufthansa Airlines federführend übernehmen, hieß es. (APA/red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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