El Al weitet Flugbetrieb aus

In Übereinstimmung mit den Richtlinien der Behörden zur Wiederaufnahme des Flugbetriebs bereite El Al eine schrittweise Rückkehr zum Linienflugbetrieb vor. Ab nächster Woche soll die Anzahl der Flugziele von acht auf fast 30 erweitert werden. Im Laufe des Monats soll das Streckennetz schrittweise weiter ausgebaut werden, so die Airline in der Mitteilung.

Ziele ab nächsten Sonntag