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El Al weitet Flugbetrieb aus


El Al B787
In einer Mitteilung an die Vertriebspartner kündigt El Al eine Ausweitung des Streckennetzes ab der nächsten Woche an. Auch Wien findet sich in der Liste der Ziele, die wieder angeflogen werden sollen.

In Übereinstimmung mit den Richtlinien der Behörden zur Wiederaufnahme des Flugbetriebs bereite El Al eine schrittweise Rückkehr zum Linienflugbetrieb vor. Ab nächster Woche soll die Anzahl der Flugziele von acht auf fast 30 erweitert werden. Im Laufe des Monats soll das Streckennetz schrittweise weiter ausgebaut werden, so die Airline in der Mitteilung.

Ziele ab nächsten Sonntag

  • Europa 
    Amsterdam, Athen, Barcelona, Berlin, Budapest, Batumi, Paris, Moskau, Rom, Frankfurt, London, Larnaca, Lissabon, Madrid, München, Mailand, Bukarest, Prag, Tiflis, Wien, Warschau, Zürich
  • Asien
    Bangkok, Phuket, Tokio
  • USA
    New York (JFK & EWR), Miami, Los Angeles (red)

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Foto: privat

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Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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