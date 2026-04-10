Maurtius: Neue Hotels und neue Konzepte

Shandrani Beachcomber Resort & Spa – Wiedereröffnung

Nach viermonatiger Renovierung hat das Shandrani Beachcomber Resort & Spa im Südosten von Mauritius im Oktober 2025 wiedereröffnet. Herzstück der Erneuerung ist der neue Adults-only-Bereich Shandrani For 2 mit 69 Zimmern – aufgeteilt in 27 Beach Rooms und 42 Bay View Rooms an einem eigenen Strandabschnitt, ergänzt durch exklusives Restaurant und Strandbar. Als besonderes Highlight gibt es eine neue Rooftop-Kategorie mit privater Terrasse und Jacuzzi. Ebenfalls neu gestaltet wurde das Hauptrestaurant Le Grand Port in zeitgemäß-tropischem Ambiente. Neu im Aktivprogramm sind Padel und Pickleball; darüber hinaus stehen Glasbodenbootfahrten, Schnorcheln, Wassersport, Golf und Radtouren auf dem Programm.

Ocean's Creek Beach Hotel

Das Ocean's Creek Beach Hotel an der Nordküste von Mauritius ist eine Lifestyle-Destination für Paare, Familien und Mehrgenerationsreisende. Die großzügigen Zimmer (34–67 m²) verbinden modernes Design mit funktionalem Komfort. Die zwei Restaurants Le Jardin und Rum Shed by Ocean's Creek setzen auf nachhaltig bezogene Zutaten, mauritische Aromen und internationale Einflüsse. Geleitet vom Shanti-Ethos integriert das Hotel Wellness, gesellschaftliches Engagement und kulturelles Eintauchen in den Betrieb. Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, Strandangebote und ein Kids Club runden das Angebot für alle Generationen ab.

Legend Hill Residences & Spa

Seit Dezember 2025 empfängt das Legend Hill an der Westküste von Mauritius Gäste als exklusiver Rückzugsort mit Blick auf Le Morne und die Lagune. Das im Bistro-Stil konzipierte Restaurant BVIEW ist täglich von Frühstück bis Abendessen geöffnet – alkoholfreie Getränke werden in der Bar Santosha serviert. The Legend Spa, in Kooperation mit Cinq Mondes, bietet Wohlbefinden für alle Sinne. Übernachtungsmöglichkeiten reichen von Zimmern bis zu Penthouses; das Haus ist auch für tageweise Aufenthalte buchbar.

LUX* Grand Gaube – Neuigkeiten

LUX* Grand Gaube erweitert sein Angebot um zwei neue Bereiche: Studio 17, ein Teens-Club mit Raum für Kreativität und Austausch, sowie GAIA – das erste Keramikstudio in einem mauritischen Hotel, benannt nach der griechischen Erdgöttin. Beide Bereiche ergänzen den bestehenden Kinderclub PLAY und stärken das Resort als Destination für Familien, Paare und Alleinreisende.

Radisson Blu Resorts – neue Lifestyle-Erlebnisse

Das Radisson Blu Azuri Resort & Spa ergänzt sein Freizeitangebot um drei Padelplätze – für Gäste kostenlos nutzbar und ideal für Paare, Familien oder Gruppen. Das Adults-only Radisson Blu Poste Lafayette Resort & Spa setzt auf Romantik: Sundowner-Aperitifs am Strand, Paarmassagen, Küstenradtouren und Candle-Light-Dinner gehören zu den neuen Angeboten. Das Crystals Beach Resort Belle Mare wurde ein Jahr nach Eröffnung mit der Zertifizierung „Hotel Sustainability Basics" ausgezeichnet.

Sunlife – 50 Jahre La Pirogue

Im Juni 2026 feiert das Vier-Sterne-Hotel La Pirogue in Flic en Flac sein 50-jähriges Bestehen. Als eines der ersten Hotels auf Mauritius prägte es ab 1976 den internationalen Tourismus der Insel. Entworfen vom niederländischen Architekten Joseph Van Melick, besteht es aus 248 Bungalows aus Vulkangestein mit Schilfdächern, eingebettet in einen 14 Hektar großen Garten mit rund 1.800 Kokospalmen. Drei Restaurants, vier Bars, ein Pool und vielfältige Aktivitäten machen das Haus bis heute zur lebendigen mauritischen Ikone. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto „50 Years of Magic Sunsets".

OBO Mauritius

OBOĒ ist ein Boutique-Lifestyle-Hotel an der Nordküste von Mauritius, das 31 umgebaute Schiffscontainer als stilvolle Wohneinheiten nutzt. Industrielle Architektur trifft auf natürliche Materialien, großzügige Innenräume und private Außenbereiche. Nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt, bietet OBOĒ kuratierte Erlebnisse wie Wellness-Sessions und kreative Workshops – nachhaltig, gemeinschaftsorientiert und als frische Alternative zum klassischen Resortaufenthalt. (red)