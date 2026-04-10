| news | veranstalter » vertrieb
Kneissl Touristik-News: SommerReisen 2026-Folder und neuer Podcast
Der neue Folder "SommerReisen 2026" von Kneissl Touristik zeigt auf einen Blick die noch buchbaren Kneissl-Reisen von Juni bis Ende September 2026. Darüber hinaus hat der Veranstalter einen eigenen Reise-Podcast gestartet.
Im Folder finden sich Touren in die baltischen Länder, nach Frankreich oder auch nach Afrika, wo die faszinierende Tierwelt in Kenia, Südafrika, Botswana und Namibia im Vordergrund stehen. Ebenfalls zu finden sind Reisen zu Opernpremieren – zum Beispiel in Parma im Zuge des Verdi Festivals. Für Agents und KundInnen bietet der Folder einen kompakten Überblick über die buchbaren Reisen im Sommer 2026. Die ausführlichen Reisebeschreibungen gibt es auf der Website und in den Jahreskatalogen 2026.
Reise-Podcast Feuer & Flamme
Expertise und Reiselust à la Kneissl Touristik vermitteln die neuen Reise-Podcasts. Feuer & Flamme erscheint seit Mitte März 14-tägig, jeweils an Donnerstagen. Die ersten drei Episoden über Island, Naturwunder in USA-West mit Elisabeth Kneissl-Neumayer und über Dänemark mit Mag. Jürgen Flick sind schon zu hören und zu abonnieren: Auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, und auf der Landingpage: https://www.kneissltouristik.at/de/podcast/ (red)
kneissl, folder, sommerreisen, sommerprogramm, drv-podcast, inspiration, neuerscheinung
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
10 April 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Ponant bietet flexible Umbuchungsoptionen
Ponant setzt verstärkt auf Flexibilität...
-
Robinson und TUI Magic Life präsentieren Solo Wochen 2026
Unter dem Motto „Allein reisen,...
-
TUI: Update Reiseabsagen Naher Osten bis Ende April
TUI Österreich hat die Umbuchungs-...
-
RateHawk feiert Jubiläum mit Gewinnspiel und Hotelaktionen
Zum 10-jährigen Bestehen startet RateHawk...
-
Schmetterling integriert TUI Musement in GO4IT
Schmetterling International hat seine Marketinglösung...