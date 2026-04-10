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Kneissl Touristik-News: SommerReisen 2026-Folder und neuer Podcast


Der neue Folder "SommerReisen 2026" von Kneissl Touristik zeigt auf einen Blick die noch buchbaren Kneissl-Reisen von Juni bis Ende September 2026. Darüber hinaus hat der Veranstalter einen eigenen Reise-Podcast gestartet.

SommerReisen-Folder 2026

Im Folder finden sich Touren in die baltischen Länder, nach Frankreich oder auch nach Afrika, wo die faszinierende Tierwelt in Kenia, Südafrika, Botswana und Namibia im Vordergrund stehen. Ebenfalls zu finden sind Reisen zu Opernpremieren – zum Beispiel in Parma im Zuge des Verdi Festivals. Für Agents und KundInnen bietet der Folder einen kompakten Überblick über die buchbaren Reisen im Sommer 2026. Die ausführlichen Reisebeschreibungen gibt es auf der Website und in den Jahreskatalogen 2026.

Reise-Podcast Feuer & Flamme

Expertise und Reiselust à la Kneissl Touristik vermitteln die neuen Reise-Podcasts. Feuer & Flamme erscheint seit Mitte März 14-tägig, jeweils an Donnerstagen. Die ersten drei Episoden über Island, Naturwunder in USA-West mit Elisabeth Kneissl-Neumayer und über Dänemark mit Mag. Jürgen Flick sind schon zu hören und zu abonnieren: Auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, und auf der Landingpage: https://www.kneissltouristik.at/de/podcast/ (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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