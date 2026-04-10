Seabourn leistet medizinische Hilfe auf Robinson Crusoe Insel

Die Robinson Crusoe Insel ist eine der beiden Hauptinseln des Juan Fernandez Archipels und liegt rund 800 Kilometer westlich von Santiago de Chile. Seit Monaten gibt es dort kein funktionierendes Röntgengerät. Für die knapp 1.000 BewohnerInnen bedeutete dies, dass sie für einfache Diagnostik weite, oft unerschwingliche Reisen aufs Festland unternehmen mussten.

Diagnosen in Echtzeit

Die Insel wird nicht oft von Kreuzfahrtschiffen angelaufen. Deshalb nutzten die Gesundheitsbehörden den Anlauf der Seabourn Pursuit, um Hilfe anzufragen, und die Crew zögerte nicht. Die medizinischen Teams an Bord nahmen sich der Sache an und führten Röntgenuntersuchungen für BewohnerInnen zwischen vier und 71 Jahren durch. Dank der Telemedizin-Partnerschaft mit HealthcareLive konnten die Aufnahmen sofort ausgewertet werden – ein entscheidender Schritt für längst überfällige Diagnosen.

Dr. Nicolaas van der Merwe, der leitende Schiffsarzt, betonte: „Es war uns eine Ehre, dieser Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Der Dank der Menschen bleibt unvergesslich.“ Diese Aktion stehe für Seabourns Engagement, dort zu helfen, wo man es könne, so die Reederei. Der geplante Hafenbesuch wurde so zu einem Moment nachhaltiger Begegnungen. (red)