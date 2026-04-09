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Miller Mittwoch: Webinar über Brasiliens Costa Verde
Am 15. April 2026 lädt Miller Reisen zur nächsten Destinationsschulung ein. Im Fokus steht die Costa Verde Brasiliens – eine der vielseitigsten Regionen des Landes.
Der Küstenstreifen zwischen Rio de Janeiro und São Paulo bietet ideale Voraussetzungen für abwechslungsreiche Reiserouten und lässt sich flexibel in bestehende Programme integrieren. Besonders Ilha Grande und Paraty eröffnen mit zahlreichen Ausflugsmöglichkeiten attraktive Verkaufsargumente für unterschiedliche Zielgruppen.
Praxisnahes Wissen für den Counter
Im rund 30-minütigen Webinar vermittelt Länderexperte Philipp Zydziak praxisnah, wie sich die Costa Verde gezielt in der Beratung der potenziellen Kunden einsetzen lässt. Hierbei erhalten die Teilnehmer:innen auch Antworten auf ihre individuellen Fragen rund um die Miller Brasilien-Reisen um ihr Wissen praxisgerecht abzurunden.
Die Anmeldung zum Webinar ist wie immer kostenlos möglich unter: www.miller-reisen.de/webinare (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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