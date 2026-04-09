Miller Mittwoch: Webinar über Brasiliens Costa Verde

Der Küstenstreifen zwischen Rio de Janeiro und São Paulo bietet ideale Voraussetzungen für abwechslungsreiche Reiserouten und lässt sich flexibel in bestehende Programme integrieren. Besonders Ilha Grande und Paraty eröffnen mit zahlreichen Ausflugsmöglichkeiten attraktive Verkaufsargumente für unterschiedliche Zielgruppen.

Praxisnahes Wissen für den Counter

Im rund 30-minütigen Webinar vermittelt Länderexperte Philipp Zydziak praxisnah, wie sich die Costa Verde gezielt in der Beratung der potenziellen Kunden einsetzen lässt. Hierbei erhalten die Teilnehmer:innen auch Antworten auf ihre individuellen Fragen rund um die Miller Brasilien-Reisen um ihr Wissen praxisgerecht abzurunden.

Die Anmeldung zum Webinar ist wie immer kostenlos möglich unter: www.miller-reisen.de/webinare (red)