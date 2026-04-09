Ponant bietet flexible Umbuchungsoptionen

Für alle Neubuchungen bis einschließlich 30. April profitieren Vertriebspartner:innen und Kund:innen von erweiterten Umbuchungsoptionen. Ziel ist es, in einem dynamischen Marktumfeld mehr Planungssicherheit zu schaffen und gleichzeitig eine unkomplizierte Reisevorbereitung zu ermöglichen.

"Serenity Policy" für mehr Flexibilität

Im Rahmen der sogenannten „Serenity Policy“ können gebuchte Kreuzfahrten kostenfrei umgebucht oder verschoben werden. Voraussetzung ist, dass Änderungswünsche spätestens 90 Tage vor Abreise erfolgen. Die Anzahlung bleibt bestehen, kann jedoch auf eine neue Buchung angerechnet werden. Zudem muss die alternative Reise im selben Kalenderjahr oder früher stattfinden und mindestens dem ursprünglichen Reisepreis entsprechen. Jede neue Buchung unterliegt der Verfügbarkeit und den zum Zeitpunkt der Verschiebung geltenden Tarifbedingungen. (red)