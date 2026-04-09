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ÖBB: 10,5 Mio. nutzen Zuganreise zum Flughafen Wien
2025 nutzten 10,5 Mio. Passagier:innen für ihre Anreise zum Flughafen Wien-Schwechat Bahnverbindungen wie Railjet, S-Bahn und CAT.
Eine aktuelle Studie, die die ÖBB heute am Airport präsentierte, zeigt, dass immer mehr Reisende für ihren Weg zum Flughafen Wien den Zug nutzen. Laut Angaben der ÖBB, basierend auf einer Untersuchung des internationalen Beratungsunternehmens Arthur D. Little, nahmen 2025 10,5 Mio. Menschen die Bahn zur Anreise, was 40% aller Passagiere entspricht. Neben dem Fernverkehr via Railjet nutzten die Reisenden dafür auch S-Bahn, Regionalzüge und den City-Airport-Train (CAT).
Seit 2014 stieg die Zahl der Zugreisenden um rund 70 %, was laut ÖBB auf Basis der Studie jährlich rund 15,8 Mio. EUR zusätzliche Wertschöpfung, neue Arbeitsplätze und deutliche CO₂-Einsparungen bedeutet.
Ausbau der Anbindungen schafft Potenzial
Die Bahnverbindungen sind nicht nur Verkehrsmittel, sondern ein zentraler Bestandteil eines funktionierenden Gesamtsystems. ÖBB-Vorständin Sabine Stock betont, dass sie Regionen direkt mit internationalen Märkten verbinden und gleichzeitig einen Beitrag zu Wirtschaft, Beschäftigung und Klimaschutz leisten. Verkehrsminister Peter Hanke und Wiens Vizebürgermeisterin Barbara Novak hoben insbesondere die Bedeutung für den Kongresstourismus und Reisende von außerhalb der Hauptstadt hervor.
Zukunftspotenzial liegt vor allem auf der Südbahn über den Koralmtunnel nach Kärnten. Das Anreiseangebot wird zudem über Busse ergänzt. Kurzfristig kann die Sperre der S-Bahn-Hauptstrecke in Wien Reisende aus einigen Stadtteilen allerdings vor Herausforderungen stellen, wenn sie nicht den Weg über den Hauptbahnhof wählen.
Der CAT ermöglicht weiterhin durchgehendes Check-in, und Austrian Airlines bietet Kombitickets ab Linz an. Seit der Eröffnung des neuen Wiener Hauptbahnhofs forcieren die ÖBB die Verbindung, die den früheren Südbahnhof ersetzt hat. (APA / red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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