Robinson und TUI Magic Life präsentieren Solo Wochen 2026

Mit den Solo Wochen setzen Robinson und TUI Magic Life gezielt auf ein stark nachgefragtes Format für Alleinreisende. Die ersten Termine starten bereits im April und finden in vier Adults-only Clubs statt. Die Angebote kombinieren attraktive Einzelzimmer-Preise mit einfachen Möglichkeiten zum Kennenlernen und lassen gleichzeitig ausreichend Raum für individuelle Freiheit.

Damit reagieren die beiden Clubmarken auf die steigende Nachfrage nach Solo-Trips: Laut einer aktuellen TUI Studie sind 57,9% der Befragten offen für Solo-Reisen, rund ein Drittel ist bereits allein verreist und würde dies wieder tun. Gleichzeitig bewerten 64,3% Adults-only-Angebote als attraktiv, insbesondere im Hinblick auf Ruhe und bewusste Auszeiten. „Allein zu reisen ist längst kein Nischentrend mehr. Cluburlaub ist dafür schon heute die passende Antwort. Mit unseren Solo Wochen entwickeln wir dieses Prinzip gezielt weiter und machen es für Alleinreisende noch attraktiver – durch spezifische Angebote, erleichterte Kontaktmöglichkeiten und passende Preisstrukturen“, sagt Bernd Mäser, Geschäftsführer von Robinson und TUI Magic Life.

Solo Wochen 2026

Die Solo Wochen finden 2026 in insgesamt vier Clubs statt. Den Auftakt macht der TUI Magic Life Beldibi an der türkischen Riviera von 12. bis 26. April. Das Programm umfasst unter anderem Sport- und Aktivangebote sowie gemeinsame Events. Sieben Nächte im Einzelzimmer sind ab 1.271 EUR p.P. buchbar, inklusive Flug ab/bis Wien z. B. ab 13.04.2026.

Im TUI Magic Life Candia Maris auf Kreta laufen die Solo Wochen von 26. April bis 10. Mai. Auch hier stehen sportliche Aktivitäten und gemeinsame Abendveranstaltungen im Mittelpunkt. Die Preise starten bei 1.843 EUR p.P. für sieben Nächte im Einzelzimmer mit Flug z. B. ab 02.05.2026 ab/bis Wien.

Der Robinson Fieberbrunn in den Kitzbüheler Alpen bietet das Format von 31. Mai bis 7. Juni. Neben organisierten Treffpunkten für Alleinreisende umfasst das Programm verschiedene Freizeitaktivitäten und optionale Zusatzangebote. Sieben Nächte im Einzelzimmer sind ab 1.714 EUR p.P. bei Eigenanreise buchbar.

Im Robinson Çamyuva in der Türkei finden die Solo Wochen von 15. bis 22. Mai sowie von 11. bis 18. Oktober statt. Neben täglichen Treffpunkten für Alleinreisende stehen sportliche Aktivitäten und Abendveranstaltungen auf dem Programm. Der Einstiegspreis liegt bei 2.408 EUR p.P. für sieben Nächte im Einzelzimmer mit Flug ab/bis Wien z. B. ab 15.05.2026. (red)