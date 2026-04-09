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Dertour Austria: Erfolgreiche Premiere von Talk & Dine InsiDER


Foto: DERTOUR Austria
Partnerfoto TDInsiDER in Wien
Foto: DERTOUR Austria
Partnerfoto TDInsiDER in Linz

Dertour Austria blickt auf eine erfolgreiche Erstausgabe der Veranstaltungsreihe „Talk & Dine InsiDER“ zurück, bei der vier Abteilungen der Dertour Group im Fokus standen.

Dertour Austria hat die erste Ausgabe der neuen Veranstaltungsreihe „Talk & Dine InsiDER“ in Linz und Wien durchgeführt. Im Fokus standen vier Abteilungen der Dertour Group, die Einblicke in ihre jeweiligen Themenbereiche gaben. Durch die Abende führten Hannelore Wallinger und Petra Seigmann, beide Sales Specialists bei Dertour Austria. Neben fachlichen Inputs für den Reiseverkauf stand auch der persönliche Austausch mit Kolleg:innen aus der Zentrale im Mittelpunkt.

Einblicke in Produkte, Gruppenreisen und Flüge

Im Rahmen der Events sorgte Product Managerin Manuela Hörl, verantwortlich für die Marke Meiers Weltreisen, für Einblicke in das Fernreiseportfolio. Melanie Hagnberger, Key Account Managerin, wiederum zeigte die Bandbreite im Segment Gruppenreisen auf. Die Key Account Manager Robert Klemm und Joachim Müller informierten im Anschluss verständlich und praxisrelevant über die Ticketfactory und deren Vorteile für den Flugverkauf. Auch die konzerneigenen Hotels der Dertour Hotels & Resorts wurden vorgestellt: Sales Specialist Michael Lurz gab einen Überblick über die Marken Sentido, Aldiana, Playitas, ananea und Calimera. (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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