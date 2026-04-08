TUI: Update Reiseabsagen Naher Osten bis Ende April

Wie TUI Österreich in einer weiteren Sonderaussendung an Vertriebspartner:innen mitteilte, werden aufgrund der weiterhin unsicheren Lage im Nahen Osten und der bestehenden Reisewarnung des BMEIA weitere Reisen abgesagt und die Umbuchungs- und Stornokonditionen dementsprechend angepasst.

Aktuelle Anpassungen - 22.-28. April 2026

Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Bahrain, Jordanien, Oman, Saudi-Arabien und Kuwait (Pauschalreisen und Nur-Hotel Buchungen)

Neu: Anreisen vom 22.04 bis einschließlich 28.04.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis laut System sowie gebührenfreie Stornierung. Bestehende Vorgänge werden nach dem 11.04. (18:00 Uhr) aktiv von TUI gebührenfrei storniert.

Anreisen bis 21.04 wurden bereits storniert.

Hinreisende Drehkreuzverbindungen in der Region (Pauschalreisen inkl. Fly & Mix)

Neu: Anreisen vom 22.04. bis einschließlich 28.04.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis laut System sowie gebührenfreie Stornierung. Bestehende Vorgänge werden nach dem 11.04. (18:00 Uhr) aktiv von TUI gebührenfrei storniert.

Anreisen bis 21.04. wurden bereits storniert.

Israel (Pauschalreisen und Nur-Hotel Buchungen): Anreisen bis 30.04. wurden bereits storniert

Voraussetzung für die Umsetzung ist der Eintrag der entsprechenden Notiz im Vorgang, sodass eine schnelle und unkomplizierte Umbuchung möglich ist.

Für X-TUI und ltur gilt: möchte ein Kunde umbuchen, ist der neue Reisewunsch in einer neuen Buchung anzulegen und die bisherige Buchung selbstständig zu stornieren. Für die Absetzung anfallender Gebühren können Agents das Support Center kontaktieren.

Gebührenfreies Umbuchung bis 8. Mai 2026

Für Anreisen bis 8. Mai 2026 bietet TUI außerdem gebührenfreie Umbuchungsmöglichkeiten, um Reisenden zusätzliche Sicherheit zu geben. Das gilt für Pauschalreisen und Nur-Hotel-Buchungen inklusive Fly & Mix in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Bahrain, Jordanien, Oman, Saudi-Arabien und Kuwait – ausgenommen XTUI und ltur – sowie für hinreisende Drehkreuzverbindungen via Golfstaaten. Alle betroffenen Buchungen werden mit einem entsprechenden Hinweis im System vermerkt.

Eine automatische Information an die Kund:innen erfolgt in diesen Fällen nicht; Reisebüromitarbeiter:innen können eigenständig entscheiden, ob sie aktiv auf die Reisenden zugehen. Bei Fragen oder Problemen stehen die TUI-Hotline und das Freitext-Kontaktformular zur Verfügung.

Weitere Informationen unter: www.tui-newsnet.at (red)