nicko cruises: Renovierte Flussschiffe starten in die Saison

Pünktlich zum Saisonstart zeigen sich die Rhein Melodie und die Rhein Symphonie von nicko cruises in neuem Glanz: Im Rahmen eines umfassenden Make-overs wurden Kabinen, Restaurants, Lounge, Lobby und Bibliothek modernisiert und neu gestaltet. Im Mittelpunkt der Erneuerung steht ein abgestimmtes Farbkonzept: harmonische Töne treffen auf stilvolle Details und schaffen ein ruhiges, zugleich einladendes Ambiente. Die Innenräume wirken offen und modern und vermitteln ein Kreuzfahrterlebnis im Einklang mit der Markenphilosophie des Slow Cruising – ein ganzheitliches Erlebnis von vorbeiziehendem Flusskino und Wohlfühlmomenten an Bord.

Helle Räume mit Panoramafenstern ermöglichen den direkten Blick auf die vorbeiziehende Uferlandschaft, während harmonische Rückzugsorte zum Entspannen einladen. Offene Bereiche fördern Begegnungen und gemeinsame Genussmomente, sei es in den komfortablen Kabinen, im Panorama-Restaurant, im Panorama-Salon oder auf dem großzügigen Sonnendeck. Mit der Neugestaltung unterstreicht nicko cruises sein Konzept, Reisen als ausgewogene Verbindung von Entspannung, Inspiration und Kulinarik zu gestalten.

Klassiker und Eventreisen

An Bord der Rhein Melodie und der Rhein Symphonie entdecken Gäste die Vielfalt entlang des Rheins: das UNESCO-Welterbe Mittelrheintal mit der Loreley, malerische Weindörfer und historische Burgen. Die 4- bis 12-tägigen Reisen bieten saisonale Höhepunkte wie die Tulpenblüte in Amsterdam, das Feuerwerk-Spektakel „Rhein in Flammen®“ oder Festtagsreisen zu Advent, Weihnachten und Jahreswechsel. Ergänzt werden die klassischen Flusskreuzfahrten durch Eventreisen wie das interaktive Krimi-Dinner oder das musikalisch geprägte Basel Tattoo, dessen Dudelsackklänge für besondere Momente sorgen. (red)