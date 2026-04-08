tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

nicko cruises: Renovierte Flussschiffe starten in die Saison


Frische Farben und mehr Komfort an Bord
Zum Start der Flusskreuzfahrtsaison 2026 präsentieren sich die Schiffe Rhein Melodie und die Rhein Symphonie mit modernisiertem Interieur.

Pünktlich zum Saisonstart zeigen sich die Rhein Melodie und die Rhein Symphonie von nicko cruises in neuem Glanz: Im Rahmen eines umfassenden Make-overs wurden Kabinen, Restaurants, Lounge, Lobby und Bibliothek modernisiert und neu gestaltet. Im Mittelpunkt der Erneuerung steht ein abgestimmtes Farbkonzept: harmonische Töne treffen auf stilvolle Details und schaffen ein ruhiges, zugleich einladendes Ambiente. Die Innenräume wirken offen und modern und vermitteln ein Kreuzfahrterlebnis im Einklang mit der Markenphilosophie des Slow Cruising – ein ganzheitliches Erlebnis von vorbeiziehendem Flusskino und Wohlfühlmomenten an Bord.

Helle Räume mit Panoramafenstern ermöglichen den direkten Blick auf die vorbeiziehende Uferlandschaft, während harmonische Rückzugsorte zum Entspannen einladen. Offene Bereiche fördern Begegnungen und gemeinsame Genussmomente, sei es in den komfortablen Kabinen, im Panorama-Restaurant, im Panorama-Salon oder auf dem großzügigen Sonnendeck. Mit der Neugestaltung unterstreicht nicko cruises sein Konzept, Reisen als ausgewogene Verbindung von Entspannung, Inspiration und Kulinarik zu gestalten.

Klassiker und Eventreisen

An Bord der Rhein Melodie und der Rhein Symphonie entdecken Gäste die Vielfalt entlang des Rheins: das UNESCO-Welterbe Mittelrheintal mit der Loreley, malerische Weindörfer und historische Burgen. Die 4- bis 12-tägigen Reisen bieten saisonale Höhepunkte wie die Tulpenblüte in Amsterdam, das Feuerwerk-Spektakel „Rhein in Flammen®“ oder Festtagsreisen zu Advent, Weihnachten und Jahreswechsel. Ergänzt werden die klassischen Flusskreuzfahrten durch Eventreisen wie das interaktive Krimi-Dinner oder das musikalisch geprägte Basel Tattoo, dessen Dudelsackklänge für besondere Momente sorgen. (red)

  nicko cruises, nicko cruises, flussschiff, schiff, rhein, rhein melodei, rhein symphonie, flussschifffahrt

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
8 April 2026

15:44
TUI: Update Reiseabsagen Naher Osten bis Ende April
15:06
Sunny Cars: Stabiles Preisniveau trotz herausforderndem Umfeld
13:58
nicko cruises: Renovierte Flussschiffe starten in die Saison
13:23
RateHawk feiert Jubiläum mit Gewinnspiel und Hotelaktionen
11:26
5. Graz Airport Run im Juni 2026
10:29
Diamir lädt zum Angola-Webinar
10:13
ÖBB erzielen 2025 Passagierrekord

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.