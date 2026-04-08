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5. Graz Airport Run im Juni 2026
Die Anmeldung zum karitativen Laufevent auf dem Rollfeld des Flughafens Graz, das Mitte Juni stattfindet, ist ab sofort geöffnet.
Am Donnerstag, den 18. Juni um 19:00 Uhr fällt der Startschuss für den bereits fünften Graz Airport Run. Für bis zu 800 Personen heißt es dann wieder auf einer Strecke von 5,8 km „auf die Piste, fertig, los!“ Das gesamte Startgeld kommt in diesem Jahr der Stiftung Kindertraum zugute (www.kindertraum.at).
„Beim diesem Lauf, der mitten in diesem ganz besonderen Flughafenflair stattfindet, geht es um weit mehr als um Zeiten und Platzierungen. Es geht auch darum, gemeinsam etwas Gutes auf den Weg zu bringen“, freuen sich Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die beiden Geschäftsführer des Graz Airport. „Und so werden wir auch in diesem Jahr wieder am Ende des Events Kinder mit schweren oder chronischen Erkrankungen oder Behinderungen mit einer namhaften Summe unterstützen können.“ Veranstaltet wird der Graz Airport Run auch in diesem Jahr von der HIKIMUS Event & Werbeagentur, Medienpartner ist die Woche Steiermark.
Programm & weitere Infos
Datum: Donnerstag, 18. Juni 2026
Ablauf:
- 13 bis 17.30 Uhr: Check-in und Startnummernausgabe ab
- 17 Uhr: Eintreffen der ersten Läufer:innen
- 18.30 Uhr: Gemeinsames Warm-Up
- 19.00 Uhr: Start 5. Graz Airport Run
- 19.20 Uhr: Eintreffen der ersten Läufer:innen im Ziel
- 20.00 Uhr: Zielschluss
- 20.15 Uhr: Siegerehrung
- bis 22 Uhr: Musikalischer Ausklang
Weitere Infos:
- Die Rennstrecke geht über 5,8 km in unmittelbarer Nähe zu Piste und Rollwegen.
- Startgebühr: 25 EUR p.P.
- Der Lauf ist auf 800 Startplätze limitiert.
Weitere Infos und Anmeldung unter: www.airportrun.at (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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