5. Graz Airport Run im Juni 2026

Am Donnerstag, den 18. Juni um 19:00 Uhr fällt der Startschuss für den bereits fünften Graz Airport Run. Für bis zu 800 Personen heißt es dann wieder auf einer Strecke von 5,8 km „auf die Piste, fertig, los!“ Das gesamte Startgeld kommt in diesem Jahr der Stiftung Kindertraum zugute (www.kindertraum.at).

„Beim diesem Lauf, der mitten in diesem ganz besonderen Flughafenflair stattfindet, geht es um weit mehr als um Zeiten und Platzierungen. Es geht auch darum, gemeinsam etwas Gutes auf den Weg zu bringen“, freuen sich Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die beiden Geschäftsführer des Graz Airport. „Und so werden wir auch in diesem Jahr wieder am Ende des Events Kinder mit schweren oder chronischen Erkrankungen oder Behinderungen mit einer namhaften Summe unterstützen können.“ Veranstaltet wird der Graz Airport Run auch in diesem Jahr von der HIKIMUS Event & Werbeagentur, Medienpartner ist die Woche Steiermark.

Programm & weitere Infos

Datum: Donnerstag, 18. Juni 2026

Ablauf:

13 bis 17.30 Uhr: Check-in und Startnummernausgabe ab

17 Uhr: Eintreffen der ersten Läufer:innen

18.30 Uhr: Gemeinsames Warm-Up

19.00 Uhr: Start 5. Graz Airport Run

19.20 Uhr: Eintreffen der ersten Läufer:innen im Ziel

20.00 Uhr: Zielschluss

20.15 Uhr: Siegerehrung

bis 22 Uhr: Musikalischer Ausklang

Weitere Infos:

Die Rennstrecke geht über 5,8 km in unmittelbarer Nähe zu Piste und Rollwegen.

Startgebühr: 25 EUR p.P.

Der Lauf ist auf 800 Startplätze limitiert.

Weitere Infos und Anmeldung unter: www.airportrun.at (red)