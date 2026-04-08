Diamir lädt zum Angola-Webinar

Während des Webinars nimmt Diamir-Angola-Experte Markus Leithold die Teilnehmenden mit auf eine digitale Reise durch das Land der Kontraste. In seinem einstündigen Vortrag liefert er umfassendes Know-how zu allen Höhepunkten des Landes und wertvolle Geheimtipps. Darüber hinaus werden zentrale Sehenswürdigkeiten, Reisezeiten sowie ausgewählte Unterkünfte vorgestellt. Ergänzend erhalten die Teilnehmer:innen Einblicke in lokale Gegebenheiten und praktische Hinweise für die Beratung am Counter.

Land der Kontraste

Angola zeichnet sich durch eine Kombination aus vielfältigen Naturräumen - von den Kalandula-Wasserfällen bis zur Namib-Wüste - und kultureller Diversität aus. Ergänzt wird dies durch ein breites Spektrum an ethnischen Traditionen und Einflüssen aus der Kolonialzeit. Die Teilnahme ist kostenlos und unkompliziert via Microsoft Teams-App oder direkt im Browser möglich.

Angola-Webinar:

Datum: 22. April 2026

Uhrzeit: von 8:30 bis 9:30 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldun HIER (red)