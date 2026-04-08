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Diamir lädt zum Angola-Webinar


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Am Donnerstag, den 22. April 2026, lädt Diamir Erlebnisreisen Reisebüro-Mitarbeitende zu einem kostenlosen Webinar über Angola ein.

Während des Webinars nimmt Diamir-Angola-Experte Markus Leithold die Teilnehmenden mit auf eine digitale Reise durch das Land der Kontraste. In seinem einstündigen Vortrag liefert er umfassendes Know-how zu allen Höhepunkten des Landes und wertvolle Geheimtipps. Darüber hinaus werden zentrale Sehenswürdigkeiten, Reisezeiten sowie ausgewählte Unterkünfte vorgestellt. Ergänzend erhalten die Teilnehmer:innen Einblicke in lokale Gegebenheiten und praktische Hinweise für die Beratung am Counter.

Land der Kontraste

Angola zeichnet sich durch eine Kombination aus vielfältigen Naturräumen - von den Kalandula-Wasserfällen bis zur Namib-Wüste - und kultureller Diversität aus. Ergänzt wird dies durch ein breites Spektrum an ethnischen Traditionen und Einflüssen aus der Kolonialzeit. Die Teilnahme ist kostenlos und unkompliziert via Microsoft Teams-App oder direkt im Browser möglich.

Angola-Webinar:
  • Datum: 22. April 2026
  • Uhrzeit: von 8:30 bis 9:30 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldun HIER (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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