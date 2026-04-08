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ÖBB erzielen 2025 Passagierrekord
Die ÖBB verzeichnen 2025 einen neuen Höchststand bei den Fahrgastzahlen. Wachstum zeigt sich vor allem im Nah- und Fernverkehr.
Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben im Jahr 2025 einen neuen Passagierrekord erreicht. Insgesamt nutzten 559 Mio. Fahrgäste das Angebot, was einem Anstieg von 1,4% gegenüber 2024 entspricht, wie ÖBB-CEO Andreas Matthä bestätigte. Im Schienen-Nahverkehr wurde ein Plus von 2% auf 301 Mio. Fahrgäste verzeichnet. Der Busbereich blieb mit 211,5 Mio. Nutzenden stabil. Im Fernverkehr stieg die Zahl der Reisenden um 1,5% auf 47 Mio. Die offiziellen Zahlen sollen am 17. April veröffentlicht werden.
Wachstum und Herausforderungen
Zur Entwicklung beigetragen hat unter anderem die Inbetriebnahme des Koralmbahntunnels zwischen Steiermark und Kärnten im Herbst 2025. Die Strecke wird neben den ÖBB auch von der privaten Westbahn bedient.
Eine Prüfung durch den Rechnungshof zeigt parallel zur steigenden Nachfrage auch strukturelle Herausforderungen. Untersucht wurden Angebots-, Flotten- und Personalplanung. Dabei wurde ein erweitertes Angebot sowie mehr Fahrgäste und Züge festgestellt, gleichzeitig jedoch ein Mangel an Garnituren und eine Zunahme von Mängeln. Laut Rechnungshof wurde das geplante Angebot teilweise nur bei geringer Auslastung genutzt. Empfohlen wird eine präzisere Planung. Die ÖBB verweisen in diesem Zusammenhang auf Belastungsspitzen und kündigen an, identifizierte Kritikpunkte gezielt zu adressieren.
Deutsches Streckennetz sorgt für Schwierigkeiten
Belastungen für den Bahnverkehr ergeben sich zudem durch die Infrastruktur in Deutschland. Insbesondere das sogenannte Deutsche Eck in Bayern sowie Verbindungen ins Nachbarland sind regelmäßig von Einschränkungen betroffen. Der Sanierungsbedarf im deutschen Streckennetz führt zu Verzögerungen und Streckensperren, die sich auch auf den Fernverkehr in Österreich auswirken. (APA / red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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