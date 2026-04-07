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United-App zeigt Wartezeiten an Sicherheitskontrollen


United Airlines App zeigt Wartezeiten bei TSA-Sicherheitskontrollen
United Airlines erweitert ihre App um ein neues Feature zur Anzeige von Wartezeiten an Sicherheitskontrollen. Der Service ist zunächst an sieben US-Drehkreuzen verfügbar.

United Airlines hat ein neues Pilotprogramm gestartet und ergänzt ihre App um eine Funktion zur Anzeige voraussichtlicher Wartezeiten an den TSA-Sicherheitskontrollen. Fluggäste können die Informationen direkt in der App abrufen und ihren Aufenthalt am Flughafen entsprechend planen.

Das Feature ist aktuell für Abflüge an sieben großen Drehkreuzen in den USA verfügbar: Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington D.C. Angezeigt werden die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen in jenen Terminals, von denen United-Flüge starten. Die Daten werden laufend aktualisiert und umfassen auch separate Angaben für Teilnehmer:innen des Programms TSA PreCheck.

KI-gestützt Echtzeitinformationen

Die App begleitet Passagier:innen entlang der gesamten Reise – vor, während und nach dem Flug – und stellt KI-gestützt Echtzeitinformationen zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem Funktionen wie das „Virtual Gate“, das dabei hilft, Wartezeiten am Abflug-Gate zu reduzieren, der Gepäck-Tracker, der sich auch mit den AirTags von Apple kombinieren lässt, automatisierte Umbuchungsfunktionen sowie Wetter-Updates, um frühzeitig etwaige Auswirkungen auf die gebuchten Flüge zu kennen. (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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