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United-App zeigt Wartezeiten an Sicherheitskontrollen
United Airlines erweitert ihre App um ein neues Feature zur Anzeige von Wartezeiten an Sicherheitskontrollen. Der Service ist zunächst an sieben US-Drehkreuzen verfügbar.
United Airlines hat ein neues Pilotprogramm gestartet und ergänzt ihre App um eine Funktion zur Anzeige voraussichtlicher Wartezeiten an den TSA-Sicherheitskontrollen. Fluggäste können die Informationen direkt in der App abrufen und ihren Aufenthalt am Flughafen entsprechend planen.
Das Feature ist aktuell für Abflüge an sieben großen Drehkreuzen in den USA verfügbar: Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington D.C. Angezeigt werden die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen in jenen Terminals, von denen United-Flüge starten. Die Daten werden laufend aktualisiert und umfassen auch separate Angaben für Teilnehmer:innen des Programms TSA PreCheck.
KI-gestützt Echtzeitinformationen
Die App begleitet Passagier:innen entlang der gesamten Reise – vor, während und nach dem Flug – und stellt KI-gestützt Echtzeitinformationen zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem Funktionen wie das „Virtual Gate“, das dabei hilft, Wartezeiten am Abflug-Gate zu reduzieren, der Gepäck-Tracker, der sich auch mit den AirTags von Apple kombinieren lässt, automatisierte Umbuchungsfunktionen sowie Wetter-Updates, um frühzeitig etwaige Auswirkungen auf die gebuchten Flüge zu kennen. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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7 April 2026
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