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Modernisierung der Oceania Marina im Herbst 2026
Die Oceania Marina wird im Oktober 2026 umfassend modernisiert – von den Kabinen über die öffentlichen Bereiche bis hin zu Bars und Restaurants.
Wie die Reederei mitteilte, geht das 1.250 Gäste fassende Schiff im Oktober 2026 ins Trockendock, wo alle Kabinen und öffentlichen Bereiche neu gestaltet werden. Die „Reinspiration“ der Oceania Marina ist die erste in einer Reihe geplanter Maßnahmen im Rahmen des Programms OceaniaNEXT. Ziel ist es, Ambiente und Ästhetik aller Schiffe der Flotte aufeinander abzustimmen und mit dem Design sowie der Atmosphäre der geplanten Neubauten von Oceania Cruises zu harmonieren. Gleichzeitig soll die bestehende Flotte zukunftsfit positioniert werden, ohne die zentralen Werte der Reederei – hochwertige Kulinarik, intensive Destinationserlebnisse und intuitiven Service – zu verändern.
Modernisierung von Bug bis Heck
Im Zuge der Modernisierung werden alle Kabinen vollständig neugestaltet, mit neuen Grundrissen, hochwertiger Ausstattung und neuen Badezimmern inklusive Regenduschen. Die Penthouse-, Oceania-, Vista- und Owner’s Suiten werden ebenfalls überarbeitet. Bars und Lounges erhalten neue Möbel, Teppiche und Beleuchtung, während die Grand Lounge um die Founders Bar erweitert wird.
Zudem ersetzt ein neues Chef’s Studio das bisherige Artist Loft und bietet ein erweitertes Programm mit Demonstrationen, Lernmöglichkeiten sowie Verkostungen. Die Spezialitätenrestaurants Polo Grill, Red Ginger, Toscana und Jacques werden mit einem erneuerten Design und moderner Küchentechnik aufgewertet. The Bakery wird in das Bordcafé Baristas integriert. Neue Sonnenliegen und Daybeds auf dem Pooldeck sollen den Komfort an Bord erhöhen. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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