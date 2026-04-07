| news | schiff
plantours: Drei Kreuzfahrten zu den Polarlichtern ab Hamburg
An Bord der MS Hamburg geht es im Jänner 2027 auf die Lofoten und zum Nordkap, im März 2027 Richtung Lappland.
Der Hamburger Veranstalter plantours legt mit „Sehnsucht Nordlichter“ und „Polarlichter im Bottnischen Meerbusen“ drei neue Routen für 2027 auf. Start- und Zielhafen der zweiwöchigen Fahrten ist jeweils Hamburg.
Winterrouten in den Hohen Norden
Die beiden Kreuzfahrten „Sehnsucht Polarlichter“ im Jänner 2027 führen entlang der norwegischen Küste, hinein in frostige Fjorde und über die Lofoten bis zum Nordkap. In klaren Winternächten können dabei Polarlichter beobachtet werden, zudem stehen bei Ausflügen in winterlicher Landschaft unter anderem Schlittenhundefahrten auf dem Programm. Zusätzlich begleitet ein Astronom die Kreuzfahrt mit Vorträgen zur Sternenkunde und zu den Polarlichtern.
Im März 2027 führt der Fahrplan die MS Hamburg erneut in den hohen Norden: Zunächst Richtung Åland-Inseln und Turku in Finnland, anschließend über Pori, Vaasa, Skellefteå, Umeå, Stockholm und Gotland zurück nach Hamburg. Auch bei dieser Kreuzfahrt stehen die Polarlichter im Mittelpunkt, ergänzt durch Programmpunkte wie den Besuch eines Nordlichtcamps, eine Schneemobilfahrt, den Besuch einer Rentierfarm oder einen Citytrip in Stockholm.
Preisbeispiele:
- Kreuzfahrt „Sehnsucht Nordlichter“ mit MS »Hamburg«: Ab und bis Hamburg, 15 Tage, vom 13. bis 27. Jänner und 27. Jänner bis 10. Februar 2027 inklusive voller Verpflegung ab 2.699 EUR in der Innenkabine.
- Kreuzfahrt „Polarlichter im Bottnischen Meerbusen“ mit MS »Hamburg«: Ab und bis Hamburg, 15 Tage, vom 17. bis 31. März 2027 inklusive voller Verpflegung ab 2.699 EUR in der Innenkabine.
Weitere Informationen unter: www.plantours-kreuzfahrten.de (red)
plantours, ms hamburg, schiff, kreuzfahrt, polarlichter, norwegen, lappland, hamburg
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
7 April 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Modernisierung der Oceania Marina im Herbst 2026
Die Oceania Marina wird im...
-
Explora Journeys setzt im Winter 2026/27 auf Mittelmeer-Routen
Mit „A Mediterranean Winter“ positioniert...
-
PEP-Tarife von NCL - Stand 1. April 2026
Die Reederei Norwegian Cruise Line...
-
HAL: Modernisierte Koningsdam startet in Alaska-Saison 2026
Nach einem Werftaufenthalt startet das...
-
Routenanpassung der MSC World Europa im Winter 2026/27
Statt der geplanten Reisen in...