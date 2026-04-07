plantours: Drei Kreuzfahrten zu den Polarlichtern ab Hamburg

Der Hamburger Veranstalter plantours legt mit „Sehnsucht Nordlichter“ und „Polarlichter im Bottnischen Meerbusen“ drei neue Routen für 2027 auf. Start- und Zielhafen der zweiwöchigen Fahrten ist jeweils Hamburg.

Winterrouten in den Hohen Norden

Die beiden Kreuzfahrten „Sehnsucht Polarlichter“ im Jänner 2027 führen entlang der norwegischen Küste, hinein in frostige Fjorde und über die Lofoten bis zum Nordkap. In klaren Winternächten können dabei Polarlichter beobachtet werden, zudem stehen bei Ausflügen in winterlicher Landschaft unter anderem Schlittenhundefahrten auf dem Programm. Zusätzlich begleitet ein Astronom die Kreuzfahrt mit Vorträgen zur Sternenkunde und zu den Polarlichtern.

Im März 2027 führt der Fahrplan die MS Hamburg erneut in den hohen Norden: Zunächst Richtung Åland-Inseln und Turku in Finnland, anschließend über Pori, Vaasa, Skellefteå, Umeå, Stockholm und Gotland zurück nach Hamburg. Auch bei dieser Kreuzfahrt stehen die Polarlichter im Mittelpunkt, ergänzt durch Programmpunkte wie den Besuch eines Nordlichtcamps, eine Schneemobilfahrt, den Besuch einer Rentierfarm oder einen Citytrip in Stockholm.

Preisbeispiele:

Kreuzfahrt „Sehnsucht Nordlichter“ mit MS »Hamburg«: Ab und bis Hamburg, 15 Tage, vom 13. bis 27. Jänner und 27. Jänner bis 10. Februar 2027 inklusive voller Verpflegung ab 2.699 EUR in der Innenkabine.

Kreuzfahrt „Polarlichter im Bottnischen Meerbusen“ mit MS »Hamburg«: Ab und bis Hamburg, 15 Tage, vom 17. bis 31. März 2027 inklusive voller Verpflegung ab 2.699 EUR in der Innenkabine.

Weitere Informationen unter: www.plantours-kreuzfahrten.de (red)