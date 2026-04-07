tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

plantours: Drei Kreuzfahrten zu den Polarlichtern ab Hamburg


Kurs auf Polarlichter
An Bord der MS Hamburg geht es im Jänner 2027 auf die Lofoten und zum Nordkap, im März 2027 Richtung Lappland.

Der Hamburger Veranstalter plantours legt mit „Sehnsucht Nordlichter“ und „Polarlichter im Bottnischen Meerbusen“ drei neue Routen für 2027 auf. Start- und Zielhafen der zweiwöchigen Fahrten ist jeweils Hamburg.

Winterrouten in den Hohen Norden 

Die beiden Kreuzfahrten „Sehnsucht Polarlichter“ im Jänner 2027 führen entlang der norwegischen Küste, hinein in frostige Fjorde und über die Lofoten bis zum Nordkap. In klaren Winternächten können dabei Polarlichter beobachtet werden, zudem stehen bei Ausflügen in winterlicher Landschaft unter anderem Schlittenhundefahrten auf dem Programm. Zusätzlich begleitet ein Astronom die Kreuzfahrt mit Vorträgen zur Sternenkunde und zu den Polarlichtern.

Im März 2027 führt der Fahrplan die MS Hamburg erneut in den hohen Norden: Zunächst Richtung Åland-Inseln und Turku in Finnland, anschließend über Pori, Vaasa, Skellefteå, Umeå, Stockholm und Gotland zurück nach Hamburg. Auch bei dieser Kreuzfahrt stehen die Polarlichter im Mittelpunkt, ergänzt durch Programmpunkte wie den Besuch eines Nordlichtcamps, eine Schneemobilfahrt, den Besuch einer Rentierfarm oder einen Citytrip in Stockholm.

Preisbeispiele:

  • Kreuzfahrt „Sehnsucht Nordlichter“ mit MS »Hamburg«: Ab und bis Hamburg, 15 Tage, vom 13. bis 27. Jänner und 27. Jänner bis 10. Februar 2027 inklusive voller Verpflegung ab 2.699 EUR in der Innenkabine.
  • Kreuzfahrt „Polarlichter im Bottnischen Meerbusen“ mit MS »Hamburg«: Ab und bis Hamburg, 15 Tage, vom 17. bis 31. März 2027 inklusive voller Verpflegung ab 2.699 EUR in der Innenkabine.

Weitere Informationen unter: www.plantours-kreuzfahrten.de (red) 

  plantours, ms hamburg, schiff, kreuzfahrt, polarlichter, norwegen, lappland, hamburg

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
7 April 2026

17:10
Italienischen Flughäfen geht das Kerosin aus
16:35
United-App zeigt Wartezeiten an Sicherheitskontrollen
15:46
Modernisierung der Oceania Marina im Herbst 2026
15:03
DRV: KI verändert die digitale Sichtbarkeit
12:14
plantours: Drei Kreuzfahrten zu den Polarlichtern ab Hamburg
11:31
FlyOne Armenia: Erstflug zwischen Wien und Jerewan
10:52
TUI Live Erleben-Tour auf Fuerteventura und Gran Canaria
10:44
rtk / Raiffeisen Reisen: Einladung zum Türkei-After Work Event

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.