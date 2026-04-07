FlyOne Armenia: Erstflug zwischen Wien und Jerewan

FlyOne Armenia hat am 3. April 2026, den Flugbetrieb nach Österreich aufgenommen. Die Airline verbindet Wien ab sofort mit der armenischen Hauptstadt Jerewan und erweitert damit das Angebot am Standort um neue Reisemöglichkeiten in den Kaukasus. Armenien gilt als aufstrebendes Reiseland mit UNESCO-Kulturstätten, eindrucksvoller Natur und einer lebendigen Kulinarikszene. Ab Juni 2026 wird die Verbindung von zunächst einem auf drei wöchentliche Flüge erweitert. Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A320.

„Wir freuen uns sehr über die Entscheidung der Airline, Wien neu in ihr Streckennetz aufzunehmen. Für Reisende bedeutet das ein noch größeres Flugangebot in eine spannende Region: Mit dem Streckenausbau von FlyOne stehen ab Sommer zwischen Wien und Jerewan bereits insgesamt zehn wöchentliche Verbindungen zur Verfügung.“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Details zu den Flugzeiten

FlyOne Armenia bedient die Strecke Wien–Jerewan ab sofort einmal pro Woche und baut das Angebot ab 3. Juni 2026 auf drei Flüge pro Woche aus. Der Abflug findet um 15:40 Uhr in Jerewan statt, mit Ankunft in Wien um 17:30 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 18:30 Uhr mit Ankunft um 23:50 Uhr in Jerewan. Geflogen wird mit einem modernen Airbus A320. Über Jerewan sind innerhalb des FlyOne-Netzwerks weitere spannende Reiseziele erreichbar.

Schnittstelle zwischen Europa und Asien

Mit der neuen Direktverbindung ist die Stadt im Kaukasus künftig noch besser ab Wien erreichbar. Jerewan, eine der ältesten Städte der Welt, bietet Sehenswürdigkeiten wie den Platz der Republik ebenso wie eine vielfältige Kunst- und Kulturszene. Abseits der Stadt eröffnet der Kaukasus eindrucksvolle Landschaften mit Bergketten, Hochebenen und jahrhundertealten Klöstern – ideal für Kulturreisen, Naturerlebnisse und Entdeckungen. (red)