Air France-KLM steigt ins Bieterrennen um portugiesische TAP ein

Der Air France-KLM-Konzernchef Benjamin Smith erklärte dazu am Donnerstag, man wolle den Betrieb in Lissabon stärken und die Anbindung in anderen Städten des Landes ausbauen. Auch die Lufthansa hat – so ein Konzernsprecher – ein unverbindliches Offert für eine Minderheitsbeteiligung abgegeben, ohne jedoch eine Summe zu nennen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte erklärt, TAP passe gut zur Verstärkung des Angebots der Lufthansa-Gruppe etwa an Brasilien-Flügen.

5% für Belegschaft

Portugal will die in der Corona-Krise 2020 verstaatlichte Fluggesellschaft wieder teilprivatisieren. Die Regierung in Lissabon hatte im Juli angekündigt, einen Anteil von 44,9% verkaufen zu wollen. Analysten zufolge wird der Anteil mit 700 Mio. EUR bewertet. TAP-Beschäftigte sollen 5% erhalten, sodass der Staat vorerst 50,1% hält und damit weiter die Mehrheit. Dem Erlass zur Privatisierung zufolge kann die Regierung in Lissabon diesen Anteil später an denjenigen verkaufen, der den Zuschlag für die 44,9% erhält. Die Lufthansa ist langfristig daran interessiert, die Mehrheit an der TAP zu übernehmen. Konzernchef Spohr hatte in diesem Zusammenhang erklärt, das Optimieren des Geschäftsmodells der Lufthansa mit mehreren Drehkreuzen basiere darauf, hundertprozentige Beteiligungen von Airlines zu halten.

Privatisierung der Anteile noch heuer

Als nächsten Schritt muss die staatliche Holdinggesellschaft Parpública, die das Bieterverfahren abwickelt, innerhalb von 30 Tagen einen Bericht über die Vorzüge der einzelnen Angebote für die Regierung erstellen. Anschließend wird sie die am besten geeigneten unverbindlichen Angebote auswählen und diese Bieter auffordern, innerhalb von 90 Tagen verbindliche Angebote einzureichen. Die Privatisierung soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden.

Mit einer Flotte von 99 Flugzeugen beförderte TAP 2025 rund 16,9 Mio Fluggäste und damit 3,4% mehr als im Vorjahr. (APA/red)