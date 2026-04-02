Kroatien: Positive Tourismusbilanz 2025 mit Wachstum aus Österreich

Mit insgesamt über 21 Millionen Ankünften und rund 110 Millionen Nächtigungen von Gästen weltweit knüpft Kroatien laut aktuellen Erhebungen der Kroatischen Zentrale für Tourismus an das starke Niveau der Vorjahre an. Der österreichische Markt bestätigt dabei einmal mehr seine zentrale Rolle für Kroatiens Tourismus. Mit rund 1,62 Mio. Ankünften zählt Österreich erneut zu den wichtigsten Quellmärkten. „Kroatien bleibt für Gäste aus Österreich ein besonders attraktives Reiseziel. Die Nähe, die Vielfalt des Angebots und die kontinuierliche Qualitätsentwicklung tragen wesentlich dazu bei. Die Zahlen für 2025 unterstreichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", so Branimir Toncinic, Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus in Österreich.

Top-Regionen und neue Trends

Gefragt bleiben vor allem die klassischen Küstenregionen. Istrien, der Kvarner sowie Dalmatien zählen weiterhin zu den meistbesuchten Regionen. Dabei gehören Orte wie Poreč, Rovinj und Umag zu den wichtigsten Destinationen im internationalen Tourismus. Zusätzlich zieht es Österreicher:innen besonders häufig auch nach Medulin und Tar-Vabriga. Gleichzeitig zeigt sich, dass sich das Angebot zunehmend breiter aufstellt. Neben dem klassischen Badeurlaub gewinnen auch Kulinarik, Aktivangebote wie Tauchen, Radfahren oder Rafting sowie kulturelle Reisen weiter an Bedeutung. Auch im Buchungsverhalten setzt sich eine klare Entwicklung fort: Rund drei Viertel der Gäste organisieren ihre Reise individuell, etwa ein Viertel nutzt Reiseveranstalter.

Investitionen stärken das Angebot

Parallel zur stabilen Nachfrage entwickelt Kroatien sein touristisches Angebot gezielt weiter. Investitionen in die Infrastruktur, darunter modernisierte Flughäfen in Zagreb, Split und Dubrovnik sowie neue internationale Flugverbindungen, verbessern die Erreichbarkeit zusätzlich. Auch auf dem Landweg ist Kroatien mit einem 30.000km langen Straßennetz und 3.000km Bahnstrecke gut angebunden.

Gleichzeitig wird das Angebot im Unterkunftsbereich kontinuierlich ausgebaut. Neue Hotelprojekte, internationale Marken und hochwertige Boutiquehotels erweitern das Portfolio, insbesondere im Premiumsegment, darunter etwa das Keight Hotel Opatija (Curio Collection by Hilton), das Hyatt Regency Zadar oder das The Isolano auf Cres. Ergänzt wird dies durch neue touristische Attraktionen und Projekte, die das Angebot gezielt erweitern. (red)