Explora Journeys setzt im Winter 2026/27 auf Mittelmeer-Routen

Explora Journeys präsentiert mit „A Mediterranean Winter“ eine neue Journeys Collection für die Wintersaison 2026/27. Die EXPLORA II wird von November 2026 bis März 2027 ausschließlich im Mittelmeer eingesetzt und steuert insgesamt 46 Destinationen in zehn Ländern an, darunter Spanien, Marokko, Portugal, Frankreich, Italien und Griechenland. Neu im Programm sind unter anderem Ceuta, Algier, La Gomera, Fuerteventura und Palamós. Neben neuen Destinationen setzt die Reederei auf längere Aufenthalte und Übernachtungen in ausgewählten Häfen wie Casablanca, Lissabon, Madeira und Málaga. Ergänzt wird das Programm durch spezielle Landausflüge, darunter ein privates Konzert in Gibraltar oder exklusive Abendöffnungen kultureller Stätten.

Längere Aufenthalte und saisonale Erlebnisse

Die Routen kombinieren bekannte Destinationen mit weniger frequentierten Orten und legen den Schwerpunkt auf ein entschleunigtes Reiseerlebnis. Späte Abfahrten und Übernachtaufenthalte ermöglichen intensivere Einblicke in die jeweiligen Destinationen. Gleichzeitig werden saisonale Besonderheiten wie Weihnachtsmärkte, kulturelle Veranstaltungen und regionale Kulinarik stärker in das Bord- und Landausflugsprogramm integriert. An Bord der Explora II steht ein ganzheitliches Reiseerlebnis im Fokus, das durch Wellnessangebote, designorientierte Suiten und kulinarische Konzepte ergänzt wird.

Für Kund:innen, die in den Wintermonaten noch wärmere sonnige Reiseziele suchen, wird die Explora I Routen durch die Karibik sowie Mittel- und Südamerika anbieten. (red)