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Travelistas startet neue Rubrik über barrierefreies Reisen
Der deutschsprachige Reiseblog Travelistas erweitert im Zuge eines umfassenden Redesigns sein redaktionelles Angebot um die Rubrik „Barrierefreies Reisen“. Ziel ist es, dem Thema inklusivem und hindernisfreiem Urlaub mehr Sichtbarkeit zu geben und praxisnahe Inhalte bereitzustellen.
Nach einem kompletten Relaunch bietet der Reiseblog travelistas.info nicht nur ein neues, frisches Design, sondern auch die Rubrik „Barrierefreies Reisen“. Damit wolle Travelistas einen Beitrag leisten, um Barrieren im Tourismus sichtbarer zu machen und gleichzeitig konstruktive Impulse liefern, wie die Betreiber:innen des Blogs mitteilen.
Für den Aufbau der Rubrik konnte der renommierte Schweizer Filmjournalist Alex Oberholzer als Autor gewonnen werden. Für Oberholzer, der selber seit seiner Jugend auf den Rollstuhl angewiesen ist, sei das Projekt ein neuer Schritt in die Welt der Reiseberichterstattung. Seine Reisen führten ihn vor allem durch Europa – künftig werde er für Travelistas Destinationen, Hotels, Verkehrsmittel und kulturelle Angebote aus der Perspektive eines rollstuhlnutzenden Reisenden einordnen und kritisch beleuchten, so Travelistas weiter.
Ehrlicher Blick auf das Angebot
„Barrierefreies Reisen ist für mich ein spannendes neues Feld – journalistisch wie persönlich“, sagt Alex Oberholzer. „Es geht darum, ehrlich aufzuzeigen, was funktioniert, wo es noch hapert und was Reisende mit Mobilitätseinschränkungen wirklich erwartet.“ „Wir freuen uns sehr, mit Alex Oberholzer einen profilierten Journalisten für dieses Thema gewonnen zu haben“, sagt Vanessa Bay, Mitgründerin des Reiseblogs. „Barrierefreies Reisen ist ein Bereich, der in der Reiseindustrie noch immer zu wenig beleuchtet wird. Für uns ist es wichtig, dieses Thema konsequent voranzutreiben – mit Qualität, Haltung und einer glaubwürdigen persönlichen Perspektive.“
Übersichtlich und userfreundlich
Travelistas habe sich in Österreich mittlerweile als ein Reiseblog mit soliden Zugriffszahlen etabliert, mit dem Relaunch soll diese Position zusätzlich gestärkt werden. Nach dem Redesign warte auf Nutzer:innen nun eine verbesserte User Experience mit klarer Struktur, optimierten Ladezeiten und dynamischer Bildsprache. „Unser Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, die visuell überzeugt, technisch modernen Standards entspricht und ein perfektes Zusammenspiel von Website und Social Media erlaubt“, sagt der Projektverantwortliche Colin Venetz. Die Rubrik „Barrierefreies Reisen“ ist ab sofort verfügbar und werde, so Travelistas, kontinuierlich ausgebaut. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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