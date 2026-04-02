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Angola: Global Tourism Forum in Luanda
Mit dem Global Tourism Forum – Investment Summit stärkt das Land seine Position als Zielmarkt für internationale Investitionen.
Der Summit, der vom 17. bis 19. Juni 2026 stattfindet, versteht sich als Schnittstelle zwischen Kapital, Innovation und Destinationsentwicklung und zielt darauf ab, neue Investitionsperspektiven für Angola sowie den afrikanischen Kontinent zu erschließen. Im Zentrum steht die Rolle des Tourismus als Treiber für Investitionen in Schlüsselbereiche wie Hotellerie, Luftfahrt, Smart Cities, erneuerbare Energien und digitale Transformation. Diese Sektoren gelten als zentrale Bausteine für die weitere wirtschaftliche Entwicklung in aufstrebenden Märkten.
Internationalen Investmentgipfel
Zur Veranstaltung werden mehr als 1.000 hochrangige Teilnehmer:innen erwartet, darunter Vertreter:innen von Staatsfonds, institutionelle Investor:innen sowie Führungskräfte aus den Bereichen Tourismus, Infrastruktur und Technologie. Das Programm umfasst Panels, geschlossene Investorenrunden sowie gezielte B2B-Formate.
Julia Kleber, CEO der Kleber Group, erklärt: „Angola entwickelt sich zunehmend zu einem Markt, in dem Tourismus und Investitionen Hand in Hand wachsen. Entscheidend ist dabei die Verbindung aus Destinationspotenzial, internationaler Sichtbarkeit und einer übergeordneten Entwicklungsagenda, die langfristige Wertschöpfung ermöglicht – und Angola als einen der relevanten Zukunftsmärkte für tourismusgetriebene Investitionen positioniert.“
Weitere Informationen unter: www.globaltourismforum.org (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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