rtk / Raiffeisen Reisen: Einladung zum Türkei-After Work Event

Am 28. April 2026 heißt es im Wolke 19 im Ares Tower ab 18:00 Uhr „Türkei meets Wien“. Agents aller Reisebüros sind zu dem kostenlosen und exklusiven After Work Event eingeladen.

Fische Impulse für Türkei-Beratungen

Die Teilnehmenden dürfen sich auf einen informativen Abend mit klarer Vertriebsorientierung in trendiger Location und entspannter Atmosphäre freuen. Die Gelegenheit, bis zu acht ausgewählte türkische Hotel- und Leistungsträger persönlich kennenzulernen, kompakte und buchungsrelevante Informationen zu erhalten und wertvolle Kontakte für das Tagesgeschäft zu knüpfen. Coole Drinks und landestypische Spezialitäten runden den Abend ab.

Programm:

18:00 – 18:30 Uhr | Get Together & Welcome Drinks - Eintauchen in die Welt der Türkei

18:30 – 19:45 Uhr | Türkei-Wissens-Hub Teil 1 (inkl. Food & Drinks)

19:45 – 20:00 Uhr | Pause

20:00 – 21:30 Uhr | Türkei-Wissens-Hub Teil 2 (inkl. Food & Drinks)

21:30 – 23:00 Uhr | More Drinks & Chill Out

Eckdaten im Überblick:

Location: Wolke 19 im Ares Tower, Wien

Wolke 19 im Ares Tower, Wien Datum: 28. April 2026

Uhrzeit: ab 18:00 Uhr

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Zur Anmeldung HIER (red)