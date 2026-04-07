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rtk / Raiffeisen Reisen: Einladung zum Türkei-After Work Event


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Feel the Destination and Chill – unter diesem Motto lädt rtk / Raiffeisen Reisen gemeinsam mit TGA Ende April zum Event in Wien ein.

Am 28. April 2026 heißt es im Wolke 19 im Ares Tower ab 18:00 Uhr „Türkei meets Wien“. Agents aller Reisebüros sind zu dem kostenlosen und exklusiven After Work Event eingeladen.

Fische Impulse für Türkei-Beratungen

Die Teilnehmenden dürfen sich auf einen informativen Abend mit klarer Vertriebsorientierung in trendiger Location und entspannter Atmosphäre freuen. Die Gelegenheit, bis zu acht ausgewählte türkische Hotel- und Leistungsträger persönlich kennenzulernen, kompakte und buchungsrelevante Informationen zu erhalten und wertvolle Kontakte für das Tagesgeschäft zu knüpfen. Coole Drinks und landestypische Spezialitäten runden den Abend ab.

Programm:
  • 18:00 – 18:30 Uhr | Get Together & Welcome Drinks - Eintauchen in die Welt der Türkei
  • 18:30 – 19:45 Uhr | Türkei-Wissens-Hub Teil 1 (inkl. Food & Drinks)
  • 19:45 – 20:00 Uhr | Pause
  • 20:00 – 21:30 Uhr | Türkei-Wissens-Hub Teil 2 (inkl. Food & Drinks)
  • 21:30 – 23:00 Uhr | More Drinks & Chill Out
Eckdaten im Überblick:
  • Location: Wolke 19 im Ares Tower, Wien
  • Datum: 28. April 2026
  • Uhrzeit: ab 18:00 Uhr

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Zur Anmeldung HIER (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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