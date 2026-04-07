| news | reisebuero » destination
rtk / Raiffeisen Reisen: Einladung zum Türkei-After Work Event
Feel the Destination and Chill – unter diesem Motto lädt rtk / Raiffeisen Reisen gemeinsam mit TGA Ende April zum Event in Wien ein.
Am 28. April 2026 heißt es im Wolke 19 im Ares Tower ab 18:00 Uhr „Türkei meets Wien“. Agents aller Reisebüros sind zu dem kostenlosen und exklusiven After Work Event eingeladen.
Fische Impulse für Türkei-Beratungen
Die Teilnehmenden dürfen sich auf einen informativen Abend mit klarer Vertriebsorientierung in trendiger Location und entspannter Atmosphäre freuen. Die Gelegenheit, bis zu acht ausgewählte türkische Hotel- und Leistungsträger persönlich kennenzulernen, kompakte und buchungsrelevante Informationen zu erhalten und wertvolle Kontakte für das Tagesgeschäft zu knüpfen. Coole Drinks und landestypische Spezialitäten runden den Abend ab.
Programm:
- 18:00 – 18:30 Uhr | Get Together & Welcome Drinks - Eintauchen in die Welt der Türkei
- 18:30 – 19:45 Uhr | Türkei-Wissens-Hub Teil 1 (inkl. Food & Drinks)
- 19:45 – 20:00 Uhr | Pause
- 20:00 – 21:30 Uhr | Türkei-Wissens-Hub Teil 2 (inkl. Food & Drinks)
- 21:30 – 23:00 Uhr | More Drinks & Chill Out
Eckdaten im Überblick:
- Location: Wolke 19 im Ares Tower, Wien
- Datum: 28. April 2026
- Uhrzeit: ab 18:00 Uhr
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Zur Anmeldung HIER (red)
einladung, termin, kalender, terminkalender, save the date, geo reisen, tga, event, after work, agents, reisebüromitarbeiter, tükei
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
7 April 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
TUI Live Erleben-Tour auf Fuerteventura und Gran Canaria
Insgesamt 14 Agents nahmen an...
-
Venedig verlangt wieder Eintritt
Seit heute (3. April 2026)...
-
Travelistas startet neue Rubrik über barrierefreies Reisen
Der deutschsprachige Reiseblog Travelistas erweitert...
-
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 14/15
Krisenfrühwarn-Experte A3M stellt für uns...
-
Kroatien: Positive Tourismusbilanz 2025 mit Wachstum aus Österreich
Kroatien blickt insgesamt auf ein...