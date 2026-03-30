| news | reisebuero » vertrieb
Studiosus-Gruppe: Conny Petry wird Leiterin des Reisebürovertriebs
Die Unternehmensgruppe richtet den Vertrieb neu aus: Conny Petry übernimmt zum 1. April die Leitung des Reisebürovertriebs.
Die Studiosus-Gruppe stellt sich im Reisebürovertrieb neu auf und bündelt Key Account Management und Verkaufsförderung in einer Hand. Ab 1. April übernimmt Conny Petry die Leitung des Reisebürovertriebs für die Veranstalter Studiosus, Marco Polo und Hauser Exkursionen. Werbeleiterin Katrin Kirchhof, die bisher in Personalunion auch die Verkaufsförderung geleitet hatte, konzentriert sich künftig auf die wachsenden Aufgaben in der Kommunikation. Beide berichten an CMO Guido Wiegand.
Neuausrichtung im Vertrieb
Als bisherige Leiterin des Key Account Managements verfügt Petry über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Reisebüros. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie die Betreuung von Reisebüros, Schulungen sowie Verkaufsförderungsmaßnahmen bis hin zur Verhandlung von Konditionen.
Fokus auf Kommunikation
Werbeleiterin Katrin Kirchhof, die bisher zusätzlich die Verkaufsförderung verantwortet hatte, konzentriert sich künftig auf die wachsenden Aufgaben in der Kommunikation. Hintergrund ist der gestiegene Aufwand in diesem Bereich, insbesondere durch die zunehmende Bedeutung von Formaten wie Social Media, Podcasts und Film sowie durch den Bedarf an zusätzlichen B2B-Werbemitteln, unter anderem für Hauser Exkursionen. (red)
studiosus, vertrieb, vertriebsleiterin, conny petry, studiosus-gruppe
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
30 März 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
EU-Rat entscheidet über neue Pauschalreiserichtlinie
Anlässlich der heutigen Entscheidung des...
-
TUI Live Erleben-Tour nach Hurghada
Die fünftägige Inforeise bot insgesamt...
-
TUI-Pep-Offer: Flug-only nach Karpathos
Mit dem aktuellen TUI Flug...
-
Coral Travel verlängert Flex-Tarif-Aktion
Der Flex4KISS-Tarif ist bei Coral...
-
Attitude Hotels baut DACH-Vertrieb aus
Die mauritische Hotelgruppe Attitude Hotels...