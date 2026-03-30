Studiosus-Gruppe: Conny Petry wird Leiterin des Reisebürovertriebs

Die Studiosus-Gruppe stellt sich im Reisebürovertrieb neu auf und bündelt Key Account Management und Verkaufsförderung in einer Hand. Ab 1. April übernimmt Conny Petry die Leitung des Reisebürovertriebs für die Veranstalter Studiosus, Marco Polo und Hauser Exkursionen. Werbeleiterin Katrin Kirchhof, die bisher in Personalunion auch die Verkaufsförderung geleitet hatte, konzentriert sich künftig auf die wachsenden Aufgaben in der Kommunikation. Beide berichten an CMO Guido Wiegand.

Neuausrichtung im Vertrieb

Als bisherige Leiterin des Key Account Managements verfügt Petry über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Reisebüros. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie die Betreuung von Reisebüros, Schulungen sowie Verkaufsförderungsmaßnahmen bis hin zur Verhandlung von Konditionen.

Fokus auf Kommunikation

Werbeleiterin Katrin Kirchhof, die bisher zusätzlich die Verkaufsförderung verantwortet hatte, konzentriert sich künftig auf die wachsenden Aufgaben in der Kommunikation. Hintergrund ist der gestiegene Aufwand in diesem Bereich, insbesondere durch die zunehmende Bedeutung von Formaten wie Social Media, Podcasts und Film sowie durch den Bedarf an zusätzlichen B2B-Werbemitteln, unter anderem für Hauser Exkursionen. (red)