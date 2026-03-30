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Rax-Seilbahn: Osteraktionen beendet Wintersaison


Familienausflug auf die Raxalpe
Die Osterferien mit Aktionen für Familien markieren traditionell den Abschluss der Wintersaison. Danach folgen die Revisionsarbeiten.

Die Wintersaison auf der Raxalpe neigt sich dem Ende zu: Noch bis 6. April 2026 befördert die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich Natur- und Wanderbegeisterte auf das 1.547m hohe Rax-Plateau. Danach folgen die jährlichen Revisionsarbeiten (7. – 30. April 2026), um den Seilbahnbetrieb sowie die Gastronomie am Berg für den kommenden Sommer fit zu machen. Dieser steht ganz im Zeichen des 100-Jahr-Jubiläums der ersten Personen-Seilschwebebahn Österreichs: „Wir sind alle aufgeregt und freuen uns auf eine historische Saison mit spannenden Themenveranstaltungen am Berg“, betont Bernd Scharfegger, Eigentümer der Rax-Seilbahn und Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resorts.

Osteraktion und Jubiläumssaison

Während der Osterferien von 2. bis 6. April 2026 fahren Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren in Begleitung Erwachsener kostenlos mit der Rax-Seilbahn. Voraussetzung ist der Online-Erwerb der Tickets. Am Ostersonntag (5. April) und Ostermontag (6. April) sind zusätzlich Aktionen an der Tal- und Bergstation geplant: Ein Osterhase sowie das Maskottchen Raxl verteilen Süßigkeiten und gefärbte Eier an Besucher:innen.

Nach Abschluss der Revisionsarbeiten richtet sich der Fokus auf die Jubiläumssaison. Diese wird von thematischen Veranstaltungen begleitet, die im Laufe des Sommers auf der Raxalpe stattfinden sollen.

Weitere Infos zur Raxalpe / Rax-Seilbahn sowie zur Osteraktion unter: www.raxalpe.com (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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