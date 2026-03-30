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United Airlines: "Relax Row" bietet Liegekomfort in der Economy Class
Ab 2027 bietet United Airlines mit der „Relax Row“ auf Langstreckenflügen ein neues Komfortprodukt in der Economy Class.
United Airlines kündigt mit der „United Relax Row“ ein neues Angebot für mehr Liegekomfort in der Economy Class auf Langstreckenflügen an. Die Einführung ist für 2027 geplant. Zum Einsatz kommt das Produkt auf Flügen mit Großraumflugzeugen der Typen Boeing 787 und Boeing 777. Bis 2030 soll das Angebot auf mehr als 200 Flugzeugen verfügbar sein.
Produktdetails & Rollout
Die „Relax Row“ besteht aus drei nebeneinanderliegenden Economy-Sitzen, die mit einer Matratze zu einer flachen Liegefläche umfunktioniert werden. Diese kann von Alleinreisenden, Paaren oder einer erwachsenen Person mit Kind genutzt werden und eignet sich zum Schlafen, Entspannen sowie für Inflight-Entertainment. Zum Angebot gehören außerdem eine große Decke, zwei zusätzliche Kissen sowie für Familien ein Plüschspielzeug und ein kleines Reise-Kit.
Die „Relax Row“ wird im Kabinenbereich zwischen United Economy und United Premium Plus positioniert. Pro Maschine können bis zu zwölf dieser Reihen angeboten werden. Bis 2030 soll sie an Bord von mehr als 200 Flugzeugen verfügbar sein. (Red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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