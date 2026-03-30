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TUI Live Erleben-Tour nach Hurghada
Die fünftägige Inforeise bot insgesamt 19 Agents umfassende Einblicke in das TUI Portfolio am Roten Meer.
Anfang März veranstaltete TUI eine weitere Live Erleben-Tour mit dem Ziel, die Beratungskompetenz im Verkauf zu stärken. Auf dem Programm standen praxisnahe Einblicke in die Destination sowie in verschiedene Hotelprodukte der Region. Die Anreise erfolgte ab Wien, Salzburg und München. Begleitet wurde die Gruppe von Yoshitaka Nistl, Key Account Manager West, sowie Christian Bräuner vom TUI Österreich B2B Servicecenter.
Einblicke & Highlights
Untergebracht wurden die Reiseprofis in zwei familienfreundlichen Resorts südlich von Hurghada: im TUI Magic Life Kalawy sowie im TUI Blue Crystal Bay. Beide Anlagen stehen exemplarisch für unterschiedliche Konzepte innerhalb des TUI Portfolios und vermittelten einen umfassenden Eindruck der Angebotsvielfalt. Für einen Überblick über unterschiedliche Zielgruppen, Ausstattung und Hotelkonzepte wurden im Rahmen der Tour auch weitere Hotels aus dem TUI Portfolio in der Region besichtigt. Dazu zählen unter anderem das JAZ Soma Beach, das TUI Blue Makadi und der TUI Kids Club JAZ Bluemarine.
Neben den Hotelbesichtigungen umfasste das Programm auch weitere Programmpunkte – darunter ein ganztägiger Schnorchelausflug zur Insel Mahmya Island sowie ein Wüstenausflug mit Fahrten per Quad, Buggy und Geländewagen.
Fokus auf Beratungskompetenz
Mit dem Format der „Live Erleben“-Touren verfolgt TUI das Ziel, Reisebüro-Partner:innen kontinuierlich praxisnahe Einblicke in Destinationen und Produkte zu ermöglichen. Der persönliche Austausch vor Ort sowie die Einblicke in die touristische Infrastruktur stärkten die Beratungssicherheit der teilnehmenden Reisebüromitarbeitenden. (Red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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