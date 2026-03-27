Oregon: Wild, weit, still, kreativ

An der Küste zeigt sich Oregon von seiner dramatischsten Seite. Nebel liegt über den Stränden, Wellen rollen an die Felsen, und der Wind trägt den Salzduft des Ozeans weit ins Land. Entlang des Highway 101 reihen sich kleine Küstenorte aneinander, jeder mit seiner eigenen Atmosphäre. Mal sind es markante Kulissen wie der Haystack Rock bei Cannon Beach, mal stille Naturmomente wie der Ghost Forest von Neskowin, dessen uralte Baumstümpfe nur bei Ebbe aus dem Sand auftauchen. Diese Küste ist kein Ort für klassische Badeferien, sondern für Weite und das Gefühl, am Rand einer ungezähmten Landschaft zu stehen.

Painted Hills, Hells Canyon, Crater Lake

Im Osten öffnet sich eine stille, fast surreale Welt. Die Painted Hills leuchten in Schichten aus Rot, Gold, Ocker und Schwarz und verändern je nach Licht ihr Gesicht. Wenige Stunden entfernt windet sich der Snake River tief durch den Hells Canyon – wild und ursprünglich. Zu den einprägsamsten Naturbildern des Bundesstaates gehört der Crater Lake: Der tiefblaue See entstand aus einem eingestürzten Vulkan und besticht durch seine Farbe, seine Klarheit.

Portland: Kreativ und geerdet

Mitten zwischen all diesen landschaftlichen Extremen setzt Portland einen urbanen Kontrapunkt. Die größte Stadt Oregons wirkt kreativ, entspannt und bewusst eigenwillig. Street Art, unabhängige Buchläden, Foodtrucks und alternative Viertel prägen das Bild. Im Pearl District, dem Alberta Arts District oder in Hawthorne trifft urbaner Lifestyle auf künstlerische Offenheit. Gleichzeitig bleibt die Natur präsent: Der schneebedeckte Mount Hood erhebt sich über der Region, und die Columbia River Gorge bietet moosgrüne Wälder, tief eingeschnittene Hänge und.

Alvord Desert: Stille am Rand der Welt

Im Südosten breitet sich am Fuß des Steens Mountain die Alvord Desert aus – eine helle Salzpfanne unglaublicher Weite. Tagsüber flirrt das Licht über dem Boden, abends färbt sich der Himmel in Pastelltöne, und nachts spannt sich ein Sternenhimmel über die Ebene, der in dieser Klarheit kaum noch selbstverständlich ist. Oregon richtet sich an Reisende, die Natur nicht nur sehen, sondern erleben möchten.

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