Saint Lucia lädt zum Webinar

Den Auftakt der neuen Marketingoffensive bildet ein B2B-Webinar am 23. April 2026 unter dem Titel „Luxus trifft auf Authentizität". Reisebüros und Veranstalter erhalten dabei vertiefte Einblicke in aktuelle Hotelangebote, neue Konzepte und exklusive Erlebnisse – mit konkreten Verkaufsansätzen für anspruchsvolle Zielgruppen. Beiträge kommen von Jade Mountain Resort, Ladera und Windjammer The Landing.

Details

Datum: 23. April 2026

Beginn: 09:00 Uhr

Anmeldung: www.app.livestorm.co/webinaren/saint-lucia-luxus-und-exklusive-erlebnisse (red)



