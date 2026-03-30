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Saint Lucia lädt zum Webinar
Die Saint Lucia Tourism Authority (SLTA) intensiviert ihre Aktivitäten im deutschsprachigen Markt und setzt dabei gezielt auf hochwertige Erlebnisse, nachhaltige Konzepte und strategische Partnerschaften.
Den Auftakt der neuen Marketingoffensive bildet ein B2B-Webinar am 23. April 2026 unter dem Titel „Luxus trifft auf Authentizität". Reisebüros und Veranstalter erhalten dabei vertiefte Einblicke in aktuelle Hotelangebote, neue Konzepte und exklusive Erlebnisse – mit konkreten Verkaufsansätzen für anspruchsvolle Zielgruppen. Beiträge kommen von Jade Mountain Resort, Ladera und Windjammer The Landing.
Details
Datum: 23. April 2026
Beginn: 09:00 Uhr
Anmeldung: www.app.livestorm.co/webinaren/saint-lucia-luxus-und-exklusive-erlebnisse (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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30 März 2026
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