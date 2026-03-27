Saint Lucia: Wachstumsstrategie mit Fokus auf Qualität

Derzeit reisen rund 4.000 Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz jährlich auf die Karibikinsel – ein im Vergleich kleines, aber wachsendes Segment. Die Strategie zielt klar auf Premiumpositionierung: Im Mittelpunkt stehen nicht steigende Besucherzahlen um jeden Preis, sondern ein ausgewogenes Zusammenspiel aus hochwertigen Produkten, nachhaltiger Entwicklung und authentischen Begegnungen.

B2B-Webinar im April

Den Auftakt der neuen Marketingoffensive bildet ein B2B-Webinar am 23. April 2026 unter dem Titel „Luxus trifft auf Authentizität". Reisebüros und Veranstalter erhalten dabei vertiefte Einblicke in aktuelle Hotelangebote, neue Konzepte und exklusive Erlebnisse – mit konkreten Verkaufsansätzen für anspruchsvolle Zielgruppen. Beiträge kommen von Jade Mountain Resort, Ladera und Windjammer The Landing. (Anmeldung über diesen Link)

Community Tourism und Longevity

Statt klassischem Badeurlaub setzt Saint Lucia auf eine Kombination aus Natur, Aktivität, Kulinarik und authentischen Begegnungen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Community Tourism: Einheimische werden aktiv in die touristische Wertschöpfung eingebunden, während Reisende unmittelbare Einblicke in Kultur und Alltag der Insel erhalten. Die Community Tourism Agency begleitet entsprechende Projekte von der Entwicklung bis zur Vermarktung. Das Angebot reicht von geführten Kajak- und E-Bike-Touren entlang der Westküste über ATV-Ausflüge im Osten bis hin zum traditionsreichen Fish Fry in Anse La Raye. Ab April 2026 sind diese Erlebnisse über ein neues Online-Portal direkt buchbar – ein weiterer Schritt, um Community-basierte Angebote stärker in den internationalen Vertrieb zu integrieren.

Am 1. April 2026 eröffnet TheLifeCo St. Lucia im A'ila Resort – ein ärztlich geführtes Longevity-Resort mit medizinisch fundierten Programmen in den Bereichen Detox, Prävention und Regeneration, das eine international gesundheitsbewusste Zielgruppe anspricht. Parallel plant die Insel, die Hotelkapazitäten innerhalb der nächsten zwei Jahre um rund 20% zu erhöhen, um dem erwarteten Wachstum Rechnung zu tragen.

Verbesserte Erreichbarkeit aus Europa

British Airways stellt ab Winter 2026/27 die Verbindung von London Gatwick nach Saint Lucia auf eine Nonstopverbindung um. Bisher wurde die Route mit weiteren Karibikzielen kombiniert; künftig kommen die Kapazitäten vollständig Saint Lucia zugute. Für europäische Reisende bedeutet das eine deutlich verbesserte Verfügbarkeit sowie attraktivere Anschlussmöglichkeiten über London. Eine Direktanbindung aus Deutschland befindet sich darüber hinaus in Planung, wie die SLTA in einer Aussendung schreibt.