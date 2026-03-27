Air France: Mehr Langstrecke im Sommer

Im Sommer 2026 wird eine neue Direktverbindung zwischen Paris-Charles-de-Gaulle und Las Vegas aufgenommen. Die Flüge werden ab dem 15. April 2026 dreimal wöchentlich mit einem Airbus A350-900 durchgeführt. Las Vegas wird das 19. Ziel von Air France in den USA und das 26. in Nordamerika sein. Weiter östlich wird die Airline ab Juni 2026 eine zweite tägliche Verbindung nach New York-Newark anbieten. Bis Sommer 2026 umfasst das Flugprogramm von Air France - in Partnerschaft mit Delta Air Lines - bis zu elf tägliche Flüge zwischen Paris-Charles de Gaulle und den New Yorker Flughäfen JFK und Newark.

Nahostkrise: Umbau im Streckennetz

Aufgrund der Sicherheitslage an den Zielorten und der Schließung bestimmter Lufträume hat Air France ihre Flüge wie folgt ausgesetzt:

Flüge von und nach Dubai und Riad bis einschließlich 31. März 2026 (Flüge ab Dubai bis einschließlich 1. April 2026).

Flüge von und nach Tel Aviv und Beirut bis einschließlich 4. April 2026.

Darüber hinaus hat die Fluggesellschaft seit Beginn der Krise ihre Kapazitäten in die gefragtesten Ziele in Asien ausgebaut. Zusätzliche Flüge wurden nach Bangkok, Singapur, Delhi, Mumbai und Manila sowie nach Nairobi in Kenia eingerichtet. Auf ausgewählten Flügen nach Bangkok, Phuket, Singapur, Delhi und Tokio werden zudem größere Flugzeuge eingesetzt. Diese Kapazitätserweiterung wird auch im Sommer 2026 fortgesetzt. Geplant sind zusätzliche Flüge nach Bangkok, Singapur, Bengaluru, Tokio und Osaka sowie der Einsatz größerer Flugzeuge auf bestimmten Flügen nach Delhi und Mumbai.

Aufwertung des Reisekomforts

Air France setzt die Einführung der neuen La Première Suite weiter fort, neu wird sie im Sommer auf den Flügen nach Abidjan und San Francisco verfügbar sein. Die Einführung von kostenlosem Ultra-Highspeed-WLAN wird ebenfalls in der gesamten Flotte, einschließlich der Regionalflugzeuge, fortgesetzt. Bis Ende März 2026 werden bereits 40% der Flugzeuge entsprechend ausgerüstet sein. Ziel ist es, diesen Service bis Ende 2026 auf nahezu die gesamte Flotte auszuweiten.

Kurz- und Mittelstreckennetz: Über 90 Destinationen

In diesem Sommer bietet Air France bis zu 630 Flüge täglich zu über 90 Destinationen in ihrem Kurz- und Mittelstreckennetz an. Um der saisonalen Nachfrage besser gerecht zu werden, erweitert die Airline ihren Flugplan zwischen Paris-Charles de Gaulle und mehreren europäischen und mediterranen Metropolen deutlich: Air France fliegt bis zu viermal täglich nach Dublin und nimmt eine neue Route nach London-Gatwick mit zwei täglichen Flügen auf. Weiter südlich werden Marrakesch und Rabat bis zu viermal täglich angeflogen (bisher dreimal). Neapel profitiert von bis zu vier täglichen Flügen, während Sevilla und Porto zweimal täglich bedient werden.

Umstrukturierungen an den Flughäfen

Wie bereits im Herbst 2023 angekündigt, wird Air France ab Sommer 2026 alle Pariser Flüge am Drehkreuz Paris-Charles-de-Gaulle zentralisieren. Ausgenommen sind die Flüge von und nach Korsika im Rahmen der bestehenden Gemeinnützigkeitsverpflichtung. Im Rahmen dieser Maßnahmen werden die Verbindungen zwischen Paris-Charles de Gaulle und Toulouse, Nizza und Marseille ausgebaut. Auch alle Flüge in die französischen Überseegebiete – Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis de la Réunion und Cayenne – werden von Paris-Charles de Gaulle aus durchgeführt. Diese Neuausrichtung des Flugbetriebs in Paris-Charles de Gaulle soll internationale Verbindungen erleichtern und die Vernetzung zwischen den französischen Regionen und Überseegebieten stärken, so die Airline in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig wird Transavia zur Flaggschiff-Airline der Air France-KLM-Gruppe mit Sitz in Paris-Orly. Die Billigflugtochter der Air France-KLM-Gruppe bedient diesen Sommer 109 Ziele in 33 Ländern auf 230 Strecken. (red)