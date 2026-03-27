TUI-Pep-Offer: Flug-only nach Karpathos

Reisebüromitarbeitende fliegen zu ausgewählten Terminen jeden Dienstag mit Eurowings ab 199 EUR pro Person direkt ab Innsbruck auf die traditionsreiche griechische Insel. Buchbar ist das Angebot ab sofort bis 30. April 2026. Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt sieben Tage.

Ein Urlaub auf der griechischen Insel Karpathos bietet vielfältige Möglichkeiten für Erholungssuchende. Die Insel überzeugt mit zahlreichen Stränden und Badebuchten, traditionellem griechischem Flair und abwechslungsreichen Landschaften, die sich ideal zum Wandern eignen. Bekannt ist Karpathos für seine ursprünglichen Bergdörfer sowie für authentische Tavernen, in denen regionale Spezialitäten serviert werden. Zu den besonderen Höhepunkten zählt das Dorf Olympos, das als eines der außergewöhnlichsten Bergdörfer Griechenlands gilt. Sowohl sportlich aktive Gäste als auch Familien fühlen sich auf Karpathos gleichermaßen wohl. Im TUI Portfolio stehen diesen Sommer über 40 Hotels zur Auswahl. Besonders beliebt sind das Amoopi Bay mit seinem Panoramablick über die Bucht von Amoopi sowie das Elektra Beach, das direkt am Strand gelegen ist.

Bedingungen

Das TUI Flug only Pep-Offer ab 199 EUR gilt für einen Agent und zwei Begleitpersonen oder eine Begleitperson und zwei Kinder bis 11,99 Jahre. Die Infantgebühr für Kinder unter zwei Jahren beträgt 100 EUR. Die genauen Reisedaten für Abflüge im Juli sind im Newsnet einsehbar.

Buchung: Die Buchung ist von Reisebüromitarbeitenden selbstständig als Optionsbuchung Flug Only über IRIS.plus einzubuchen; anschließend muss die Buchungsnummer per Email an reisestelle@tui.at gesendet werden.

Info: Begrenztes Kontingent und Buchung nach Verfügbarkeit. Abweichende Termine sind nur auf Anfrage und gegen Zahlung eines Aufpreises möglich. (red)