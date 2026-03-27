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Energiesparmaßnahmen in Ägypten: Tourismus nicht betroffen
Der ägyptische Tourismusminister S.E. Sherif Fathy bestätigte in einem Statement, dass die kürzlich von der Regierung angekündigten Maßnahmen zur Rationalisierung des Energieverbrauchs, nicht für die Tourismuswirtschaft gelten.
Die als Reaktion auf die anhaltenden globalen Entwicklungen und ab Samstag (28. März) eingeführten, einmonatigen Maßnahmen, keine Auswirkungen auf Touristen, ihr Gesamterlebnis oder die Qualität der ihnen während ihres Aufenthalts in Ägypten gebotenen Dienstleistungen haben werden.
In der schriftlichen Stellungnahme des Ministeriums für Tourismus und Altertümer erläutert Fathy, "dass diese Maßnahmen, die eine Regelung der Schließzeiten von Geschäften um 21:00 Uhr an Werktagen und um 22:00 Uhr donnerstags und freitags umfassen, nicht für Ägyptens touristische Ziele gelten, darunter Hurghada, Marsa Alam, Luxor, Assuan, Scharm el-Scheich und andere. Die Ausnahmeregelung gilt auch für Touristenrestaurants in allen Reisezielen einschließlich Kairo, sodass die Dienstleistungen weiterhin reibungslos und auf höchstem Niveau erbracht werden."
Hochwertiges Gästeerlebnis im Vordergrund
Der Minister bekräftigte das Engagement des Staates, allen Besucher:innen ein sicheres, hochwertiges und vollständig integriertes Tourismus-Erlebnis zu bieten, entsprechend Ägyptens Stellung als eines der weltweit führenden Reiseziele. Er fügte weiters hinzu, dass die Maßnahmen vorübergehender und regulatorischer Natur sind und laufenden Überprüfungen und Anpassungen unterliegen werden. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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27 März 2026
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