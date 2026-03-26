MSC World Asia: Neue Details zu Outdoor- und Poolbereichen

Das Schiff ist das dritte der World Class-Flotte und spiegelt mit seinem Design die reiche Kunst, Kultur und Natur Asiens wider. Ab 4. Dezember 2026 ist die MSC World Asia auf sieben-Nächte-Routen im Mittelmeer unterwegs und läuft Barcelona, Marseille, Messina, Civitavecchia (Rom), Neapel und Valletta an.

The Harbour neu interpretiert

Nach seinem Debüt auf der MSC World America wird The Harbour auf der MSC World Asia in einem asiatisch inspirierten Design neu interpretiert – und ist damit erstmals auf einem MSC-Schiff in Europa erlebbar. Der Bereich lädt von morgens bis abends zum Spielen, Entspannen sowie gemeinsamen Erleben ein und richtet sich an Gäste aller Altersgruppen. Der Bereich Family Aventura vereint Gastronomie, Spiel und Unterhaltung unter freiem Himmel.

Die Attraktionen:

Cliffhanger – Eine Überwasser-Schaukel 50 Meter über dem Meer mit Blick auf den Ozean

– Eine Überwasser-Schaukel 50 Meter über dem Meer mit Blick auf den Ozean Hochseilgarten – Ein Parcours auf zwei Ebenen, rund 577 Quadratmeter groß, mit zwei Sky Rails ähnlich einer Zip Line – für alle, die Mut und Balance auf die Probe stellen möchten

– Ein Parcours auf zwei Ebenen, rund 577 Quadratmeter groß, mit zwei Sky Rails ähnlich einer Zip Line – für alle, die Mut und Balance auf die Probe stellen möchten The Harbour Aquapark – Wasserrutschen für verschiedene Vorlieben: eine vertikale Freifall-Rutsche, eine Reifenrutsche sowie parallele Rutschen für ein Rennen zu zweit, ergänzt durch familienfreundliche Splash-Bereiche

– Wasserrutschen für verschiedene Vorlieben: eine vertikale Freifall-Rutsche, eine Reifenrutsche sowie parallele Rutschen für ein Rennen zu zweit, ergänzt durch familienfreundliche Splash-Bereiche The Harbour Bar & Bites – Snacks und Erfrischungen inklusive, ideal für eine Pause zwischen den Aktivitäten

– Snacks und Erfrischungen inklusive, ideal für eine Pause zwischen den Aktivitäten The Play Deck – Ein neu gestalteter, gemütlicher Außenbereich speziell für Familien mit Kindern, mit komfortablen Sitzgelegenheiten und spielerischen Elementen

– Ein neu gestalteter, gemütlicher Außenbereich speziell für Familien mit Kindern, mit komfortablen Sitzgelegenheiten und spielerischen Elementen The Tree of Life @ The Spiral – Eine elf Decks hohe Spiralrutsche, die asiatisch inspiriertes Design mit einem besonderen Erlebnis verbindet und Gäste direkt auf die World Promenade bringt

Neues Design für den Aqua Deck District

Das Schiff verfügt insgesamt über sieben Pools und 13 Whirlpools. Im neu konzipierten Aqua Deck District befinden sich zwei gestalterische Highlights, die zu unterschiedlichen Tageszeiten und Stimmungen einladen:

Manila Bay & Pearl Lagoon Bar – Der Außenpool ist das Herzstück des Sonnendecks und auf einen aktiven, geselligen Tag unter freiem Himmel ausgerichtet. Von früh morgens bis zum Sonnenuntergang findet ein abwechslungsreiches Programm statt. Gegenüber früheren Konzepten wurden mehr Schattenplätze, neue Sitzmöglichkeiten und zusätzliche Bars integriert.

Coral Cove & Coral Bar – Der wetterunabhängige Innenpool lässt sich dank eines einfahrbaren Glasdachs das ganze Jahr über nutzen. Das Design ist von der Unterwasserwelt des Ozeans inspiriert und wird von einer großformatigen Kunstinstallation in Tropfenform der Künstlerin Elisabetta Milan gekrönt. Eine Poolbar ergänzt das Angebot. (red)