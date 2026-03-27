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Coral Travel verlängert Flex-Tarif-Aktion
Der Flex4KISS-Tarif ist bei Coral Travel-Neubuchungen weiterhin automatisch inklusive und ohne Aufpreis enthalten.
Die Aktionsverlängerung gilt für Coral Travel Neubuchungen bis einschließlich 30. April 2026. Ausgenommen sind Buchungen mit Linienfluggesellschaften. Mit dieser Aktion habe Coral Travel auf das aktuell gestiegene Sicherheitsbedürfnis vieler Urlauber reagiert, so der Veranstalter in einer Presseaussendung. Bislang galt der Tarif bis 31. März 2026. Jetzt wurde die Aktion verlängert.
Bis 22 Tage vor Abreise ist eine kostenfreie Stornierung möglich, oder Kund:innen können eine Umbuchung zum aktuellen Tagespreis vornehmen. Der Flex-Tarif ist regulär und unabhängig von der Aktion für 29 EUR pro Erwachsenen erhältlich, Kinder sind kostenfrei. Er gilt für Coral Travel-Pauschalreisen sowie für Nur-Hotel-Buchungen; ausgenommen sind Buchungen mit Linienflügen. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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27 März 2026
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