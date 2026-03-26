Attitude Hotels baut DACH-Vertrieb aus

Seit dem 1. März 2026 unterstützt Silke Stenger als Sales Representative DACH die Betreuung von Reisebüros und Vertriebspartnern. Gemeinsam mit Tina Leuthold, Key Account Managerin DACH, verantwortet sie die Vermarktung der insgesamt zehn Häuser der Gruppe auf Mauritius und Sansibar. Silke Stenger bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Touristik mit.

Nach fast zwei Jahrzehnten am Counter war sie zuletzt im Außendienst für Coral Touristik tätig und verfügt über ein breites Netzwerk im Reisevertrieb. „Ich kenne die Bedürfnisse der Expedienten aus erster Hand und freue mich darauf, meine Erfahrung nun gezielt für die Partner von Attitude Hotels einzusetzen“, so Stenger.

Nachhaltiges Konzept

Besonders überzeugt hat sie das nachhaltige Konzept der Gruppe: Attitude Hotels ist B-Corp-zertifiziert und engagiert sich umfassend für Umwelt- und Sozialprojekte in den Destinationen. „Nachhaltigkeit wird in der Reiseberatung zunehmend wichtiger – hier bietet Attitude Hotels ein starkes und glaubwürdiges Produkt“, ergänzt Stenger. Reiseprofis im DACH-Markt erreichen Silke Stenger ab sofort unter silke@hotels-attitude.com. Ergänzende Informationen und aktuelle Updates stellt die Gruppe in der exklusiven Facebook-Community „Attitude für Reiseprofis“ bereit. (red)