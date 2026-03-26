RSSC: 150-Nächte-Weltreise 2029

Am 6. Jänner 2029 sticht die Seven Seas Mariner in Miami in See und legt in 150 Nächten rund 37.000 Seemeilen zurück – mit 70 Anlaufhäfen auf sieben Kontinenten, Endpunkt ist Rom (Civitavecchia).

Von Miami führt die Route zunächst nach Südamerika, den Amazonas hinab und weiter zur Antarktis. Über Polynesien geht es nach Australien und Südostasien, bevor der Indische Ozean überquert wird. Die Route berührt Indien, die arabische Halbinsel, Petra und Ägypten, bevor die Reise entlang der Mittelmeerküste in Rom endet.

Ausstattung und Programm

Die Seven Seas Mariner wurde Ende 2025 renoviert: Die Suiten erhielten neues Mobiliar, Signature- bis Horizon-Suiten neue Marmorbäder. Der Pool Grill wurde erweitert und um ein Pizzeria-Konzept ergänzt. Neu ist das Epicurean Enrichment Studio, ein kulinarisches Theater an Bord. Im Preis inbegriffen sind 326 Landausflüge; 13 Übernachtaufenthalte – unter anderem in Lima und Sydney – ermöglichen vertiefte Einblicke in einzelne Destinationen. Zusätzlich enthalten sind unbegrenzter Wäscheservice, Gepäcktransfer von Tür zu Tür sowie medizinische Konsultationen an Bord.

Preise und Buchung

Die Preise beginnen bei 84.039 EUR pro Person für eine Deluxe Veranda Suite; die 186 Quadratmeter große Signature Suite ist ab 289.919 EUR pro Person buchbar. Eine Vorregistrierung ist seit dem 25. März 2026 möglich, Buchungen werden ab 1. April 2026 angenommen – über die Website rssc.com oder Reisebüros. Inklusive ist ein einnächtiger Voraufenthalt in Miami mit Gala-Dinner.

2029 World Cruise in Zahlen

37.212 Seemeilen

326 inkludierte Landausflüge

70 Anlaufhäfen

57 UNESCO-Welterbestätten

31 besuchte Länder

13 Übernachtaufenthalte

17 befahrene Meere, Meerengen, Golfregionen, Buchten und Kanäle

7 Kontinente

3 befahrene Ozeane

Übernachtaufenthalte in Häfen